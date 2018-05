El perdón y el derecho al olvido

Los problemas sociales que oprimen a la sociedad no solo de México sino a nivel mundial, han sido desde tiempos añejos la inseguridad, el crimen y la violencia.

Tal fenómeno crea diversas consecuencias negativas, tanto sociales como económicas, genera incertidumbre y desconfianza en las instituciones, y en lugar de disminuir el problema se acrecienta y percibimos como sociedad pocas acciones efectivas para evitar que tal crisis nos rebase.

Un notado paso hacia el objetivo deseado ha sido la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, siendo su objetivo primordial la justicia restaurativa, mismo que implica que no todo procedimiento penal deberá terminar sistemáticamente con una condena de prisión para el delincuente, sino lo primordial es el derecho fundamental de la víctima consistente en que se satisfaga su reparación del daño. La implementación de soluciones alternas, proponen nuevas formas de soluciones al conflicto de orden penal.

Esta nueva cultura penal, de difícil aceptación en nuestra sociedad, porque en la mayoría de los casos solo se busca venganza por el daño ocasionado en su persona y patrimonio, es un camino que nos conduce a un nuevo paradigma jurídico, en el que poco a poco obtendremos confianza de alcanzar el fin buscado.

En tiempos electorales una nueva propuesta para atacar la inseguridad, la violencia y el índice delictivo ha sido la amnistía, sin embargo automáticamente ha sido descalificada, ya sea porque fue puesta en la mesa por un partido determinado o simplemente porque existen muchas dudas en su entorno, sin embargo, tal proposición no debe ser descartada de manera irreflexiva, habrá que analizarla y estudiarla, enriquecerla y adecuarla a las circunstancias propias que vive nuestro país y nuestra sociedad.

El origen etimológico de la palabra amnistía proviene del griego "A" y de "Mnesis" que significa "sin memoria"; esto es, olvido, pérdida total del recuerdo de un hecho que pudo ser heroico o delictuoso.

El olvido de algo es lo contrario del perdón. Amnistía es la amnesia formalmente decretada sobre un hecho. El perdón es más judicial que político; la amnistía es más política que judicial

Para Antolisei, la amnistía es "una media general con la que el Estado renuncia a la aplicación de la pena respecto de determinados delitos".

La amnistía no es un acto jurídico nuevo, desde la colonia y en la época independiente ha sido contemplada en favor de los enemigos de la República presos por traición, sedición, conspiración y demás delitos políticos.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el 22 de enero de 1994 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la LEY DE AMNISTÍA, la cual prevenía en su artículo 1° que se decretaría amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas del día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas.

La propuesta en auge tal vez no sea la solución más pura, tendrá sus motivos de discusión, sin embargo la política criminal actual en la que se ha atacado de manera frontal el problema de la inseguridad ha sido insuficiente, ya que no ha sido eficaz. El problema debe ser resuelto de manera integral y la amnistía puede ser un recurso útil contra la lucha diaria en beneficio de la sociedad y no solo del amnistiado.

"La amnistía es un acto por el que el Gobierno perdona, casi siempre, las injusticias que ha cometido." Anónimo.

GERARDO MARTÍNEZ