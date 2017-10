Caminar en la igualdad para la reconstrucción de México

Con el orgullo que nos caracteriza, debemos recordar que en Puebla, desde el 16 de marzo de este año, celebramos el 81 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres poblanas al voto, ya que fue en 1936 que se reformó el artículo 33 de la Ley Electoral del Estado con este propósito.

Debemos reconocer que el impulso de algunos estados como el nuestro no fue suficiente para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro país y que, aún en nuestra entidad, la participación de las mujeres en la vida política del estado ha pasado por claro-obscuros.

Gracias a la labor continuada y conjunta de mujeres mexicanas, hoy celebramos el 64 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en México; labor que implicó inversión de tiempo, ingenio, tolerancia a la frustración y, en ocasiones, burlas y denostaciones por parte no sólo del sector masculino de la población, sino también de sectores femeninos con marcadas tendencias al conservadurismo.

No obstante, escuchar hoy a destacados miembros del sexo masculino que como investigadores, líderes de opinión o destacados profesionales en diversos sectores de la economía reconocen no sólo el esfuerzo de las mujeres para alcanzar la igualdad ante la ley, sino la labor que muchas de ellas realizan, con eficacia probada, en el desempeño de cargos de primer nivel de responsabilidad en el sector público o privado, genera en mí una inmensa satisfacción, porque no sólo hemos logrado el pleno ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo, sino hemos conseguido también que nos consideren por nuestra capacidad en la toma de decisiones.

Hoy más que nunca debemos entender que requerimos que hombres y mujeres, en igualdad de condiciones caminemos con paso firme hacia la trasformación de México; reconociéndonos como seres humanos con plena capacidad para colocar las bases de una nueva estructura sociopolítica que responda a los grandes retos nacionales e internacionales.

Construir un México basado en las fortalezas de las y los mejores ciudadanos sin importar sexo, género, religión, región geográfica o extracción social es hoy, la tarea más importante que debemos atender de inmediato.

Hago un llamado a las mujeres y hombres poblanos para que seamos referente en la reconstrucción social y política de México, honrando a quienes han abonado para hacer de la igualdad de los seres humanos un principio constitucional efectivo.

No puedo dejar de reconocer a algunas de las mujeres poblanas dignas de ser recordadas por haber sido las pioneras en cargos de elección popular y en los de designación directa: Luz María Martínez Contreras (primera presidenta municipal de San Martín Texmelucan), Ana María Cejudo (primera regidora), Graciela Rosas V. De Sánchez (primera Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia), Esperanza Téllez Oropeza (primera Diputada Federal), Hilda Guyot de Ramírez (primera Notaria Pública), entre muchas otras anónimas luchadoras incansables en cada una de sus trincheras.

