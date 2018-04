Los derechos de las niñas, niños y adolescentes

El próximo 30 de abril se celebra en México el día de la niñez, fecha que fue establecida en 1924. Pero ¿qué se conmemora ese día?

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989, es el tratado internacional en materia de derechos humanos que cuenta con el mayor número de ratificaciones a nivel mundial (193 países), México la ratificó el 21 de septiembre de 1990; en él, el Estado Mexicano se compromete no únicamente a respetar los derechos de los niños (a la vida, educación, libertad de pensamiento, alimentación, agua, salud, etc.) sino también a desarrollar un mecanismo para su implementación, no basta firmar un tratado internacional, hay que materializarlo.

Según datos de UNICEF, en México la población de entre 0 y 5 años de edad en el 2015 ascendía a 12 mil 713 millones de niños (10.6% de la población total del país); 55.2% de los niños y niñas de entre 2 y 5 años de edad vivían en pobreza y 13.1% en pobreza extrema; de 13 millones de niñas y niños entre los 6 y los 11 años de edad (11.5% de la población) la mitad de ellos se encontraban en situación de pobreza patrimonial (54.3%) y uno de cada cuatro (25.8%) presentaba carencias en el acceso a la alimentación; el 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida.

Aún falta mucho por hacer, las condiciones en que viven muchos de los infantes en nuestro país es un tema que debería interesar y preocupar a todos, es responsabilidad de México cumplir a cabalidad con los compromisos internacionales contraídos, les invito a revisar detalladamente las propuestas de los candidatos y candidatas a los puestos que elegiremos el próximo 1 de julio (poder legislativo y ejecutivo federal y estatal) que tienen en relación a los derechos de la infancia, para de esa dar un seguimiento y en su caso, poder exigir su cumplimiento.

Hagamos una realidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

GABRIELA MORENO VALLE BAUTISTA