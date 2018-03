¿Cómo debería ser la selección de un Procurador o Fiscal?

El pasado martes 27 de febrero, tuve el alto honor de participar como miembro del Honorable Sínodo para elegir al nuevo Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al mandato consagrado en el artículo 74 fracción VIII de su Constitución Política, que establece lo siguiente:

"Art. 74. Para ser Procurador General de Justicia del Estado se cumplirá con los siguientes requisitos: I a VII

VIII. Aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por académicos e investigadores, preferentemente ajenos al Estado".

Sin lugar a dudas, la elección del Fiscal o Procurador General de Justicia de cualquiera de las 32 entidades federativas, al igual que para el próximo Fiscal General de la República, deberá convertirse en un tema de vital importancia y trascendencia para consolidar la vida democrática del país, toda vez que la "Justicia" es uno de los derechos humanos y bienes jurídicos más apreciados merecedores de la máxima protección y tutela. Para alcanzar este sublime propósito, tendría que garantizarse como uno de los requisitos del aspirante a ocupar la Fiscalía y/o Procuraduría, su total y absoluta imparcialidad para que pueda desempeñar esta encomienda de gran responsabilidad.

No olvidemos que el pasado martes 29 de agosto del 2017, más de 100 organizaciones no gubernamentales protestaron enérgicamente frente al monumento del Ángel de la Independencia, bajo el colectivo #FiscalíaQueSirva, exigiendo al Senado de la República la creación de una Fiscalía independiente, además la prohibición del "pase automático" a ese cargo del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual rindió frutos, pues gracias a la campaña intensa en redes sociales y presión de la sociedad civil, lograron que Raúl Cervantes no fuera elegido como Fiscal General.

Tanto la PGR como la mayoría de las instituciones de procuración de justicia de la República se han convertido en órganos capturados por intereses políticos y económicos ajenos al interés público, incapaces de cumplir cabalmente con su mandato. Como ejemplos de esta aseveración tenemos los casos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la #EstafaMaestra, Odebrecht, el espionaje de periodistas y activistas de DDHH, entre otros. Es por esa razón que debemos exigir asegurar la independencia política de los Fiscales Generales de la República, de Justicia de las entidades, de las fiscalías especializadas en anticorrupción y en delitos electorales, incorporando criterios de designación basados en conocimientos técnico-jurídicos, experiencia profesional, habilidades y aptitudes mínimas para ser el o la mejor jurista, para así lograr recuperar la legitimidad de la sociedad.

Esperamos que este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del quehacer público, como el sucedido en el estado de Tlaxcala, para el proceso de selección del titular de la Procuraduría General de Justicia, sirva de ejemplo para otras entidades del país, donde se logró que el nombramiento dejara de ser el clásico "dedazo" del Poder Ejecutivo, demostrando a los mexicanos que cuando existe verdadera voluntad política para alcanzar el consenso de la mayoría, sí se pueden cambiar las cosas.

RAMSÉS CASTAÑÓN