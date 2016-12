El pájaro carpintero

:Que en Ixmiquilpan se acumulan los montos en subejercicio que deberán ser regresados a la Federación ya que durante los últimos meses y en la gestión pasada, los ediles poco hicieron para mantener esos apoyos y concretar obra pública ya que, tanto Pascual como Cipriano Chárrez Pedraza no se pusieron las pilas para retener los recursos, que en su momento bajaron representantes de Hidalgo en San Lázaro, aunque, dicen que el rollo es más bien político por no compartir colores.

:Que hablando de Ixmiquilpan los habitantes se preguntan cuándo dará su informa la diputada federal Guadalupe Chávez Acosta a quien a lo largo del año pocas veces vieron en las comunidades de ese municipio y menos aún en las que no simpatizan con ella, dicen que la legisladora se hace ojo de hormiga y no quiere rendir cuentas de lo que ha logrado, en primera por no ha sido mucho y en segunda porque los 60 mil pesos que le dieron en el Congreso de la Unión dicen que ya se los gastó. ¿Será?

:Que empresarios gasolineros temen que con el alza del precio de las gasolinas en enero próximo las ventas de hidrocarburo robado se disparen, así como la cantidad de tomas clandestinas a lo largo y ancho del país, por esta razón solicitan que las dependencias encargadas de seguridad creen estrategias para evitar el robo de combustibles, que de por si ya es imparable en muchos estados de la República.

:Que últimamente el cierre de calles en colonias y fraccionamientos se está poniendo de moda con el objetivo de, presuntamente, el combate a los robos a casa habitación que no dan tregua en zonas residenciales y populares, sin embargo, los cierren caen en ilegalidad al no contar con permisos de los ayuntamientos, y por limitar un derecho constitucional al libre tránsito, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tizayuca, Tula y Tulancingo son algunos de los municipios que más quejas tienen por estos casos que buscan combatir delitos con delitos.

* * *

Las perlas

"Aunque no lo creamos mucho, Pachuca es una ciudad visitada, sobre todo en temporada de vacaciones. Mucha gente parte de sus lugares de origen a buscar la estancia en este sitio por ser una ciudad tranquila, una ciudad agradable y fácil de conocer”

Miguel Ángel Jorge Cruz

Guía de turistas, sobre Pachuca

"La actual legislatura debe salir de la preocupación del costo político, realmente los derechos de las mujeres son una urgencia que se necesita, deben evitar pensar en esas barreras de que va a llegar el voto de castigo”

Bertha Miranda Rodríguez

Cordinadora estatal de DDSER, sobre derechos reproductivos en Hidalgo

"Dicen que el pedir no empobrece, pero tenemos que ser realistas al sentido común, a los tiempos que está pasando el municipio, el estado y la república mexicana; se pretende un 15 por ciento pero sabemos que es a lo mejor todavía muy lejos llegar al punto”

Augusto Morales Malo

Líder sindical en Tlaxcoapan, sobre pliego