El pájaro carpintero

:Que en muchas cosas han cambiado en diferentes dependencias del gobierno del estado con esta administración, de entrada se eliminaron los beneficios para mandos medios y subsecretarios que abusaban del puesto, dicen que por ejemplo, en el Teatro Gota de Plata era común ver festivales infantiles de escuelas privadas que no gastaban un peso por el uso del espacio solo por ir “recomendados”, esto a cambiado y ahora el orden priva en este recinto del estado.

:Que a Genaro Trejo Martínez, presidente municipal de Chilcuautla, lo busca un grupo de camioneros encargados del traslado de material de construcción para una obra en dicha región, dicen que quieren que emplace a la empresa constructora con la que trabajan para que cumpla con pagos justos por el trabajo que realizan ya que intenta liquidar a precios que resultan ridículos para los transportistas, por esta razón piden que el edil dialogue con los constructores o de plano le cerrarán vías y la obra donde laboran.

:Que en Tepeji se llevaron buena sorpresa este regreso a labores cuando encontraron que habían entrado a robar en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, dicen que se llevaron equipo de computo y electrónicos, pero lo raro es que ya van tres veces que les pasa lo mismo curiosamente poco antes de que Fernando Miranda terminara su mandato, en aquellas ocasiones igual se llevaron computadoras, ¿qué raro no?

:Que muchos que tienen un crédito con el Infonavit respiran un poco más tranquilos ya que según la dependencia federal no se elevara la tasa de interés para quienes ya cuentan con este beneficio, esto da un poco de tranquilidad ya que se espera que el año entrante existan muchas modificaciones a los pagos de créditos por las alzas a montos de interés, por lo pronto la delegación en la entidad llama a no perder la calma y a estar tranquilos que sus montos no se incrementan, aseguran.

* * *

Las perlas

"Llegó una gran cantidad de solicitudes a través de la ventanilla, el recurso es insuficiente para poder atender a todos los productores. Se entregaron sementales, bovinos, ovinos, infraestructura, corrales, bodegas”

José Luis Osorio Piña

Director de Ganadería en Sagarpa sobre solicitudes de apoyo en el año

"Hasta ahorita no he tenido conocimiento de que algún presidente diga que no va a pagar el aguinaldo. Anteriormente, su esposo fue presidente municipal; hubo problemas también con los trabajadores sindicalizados e inclusive pretendía acabar con el sindicato”

Eliseo González Hernández

Líder sindical en Tlaxcoapan

"Es importante no usar el teléfono celular al conducir, y antes de emprender un viaje es necesario verificar las condiciones del vehículo, como es el sistema de frenos y portar señales preventivas”

Gerardo Bulos Salomón

Delegado de la SCT en Hidalgo, sobre recomendaciones a la hora de viajar