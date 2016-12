El pájaro carpintero

:Que quien salió “más abusado que bonito” fue el ex edil Filiberto Hernández Monzalvo pues antes de irse dejó contemplada su parte proporcional de aguinaldo para él y para sus cercanos, no así para algunos regidores en Mineral de la Reforma, por eso el ex alcalde se llevó 100 mil pesos de aguinaldo mismo que se le depositaron para que la actual administración no incurra en irregularidad laboral, pero sin embargo el ex presidente municipal no tiene vergüenza alguna, dicen.

:Que este año en Ixmiquilpan se perdieron más de 120 millones de pesos para la construcción de un distribuidor vial en la zona conocida como Las Huastecas, tanto las autoridades municipales como las federales se lavan las manos y se echan la bolita ya que ambas partes se deslindan de las obligaciones sobre esta obra, además los vecinos de la zona dicen que nunca se les ha preguntado si quieren el proyecto y se oponen a la misma, siendo esto último una posible razón e que nadie le quiere entrar el problema y prefieren regresar recursos ya etiquetados.

:QuePachuca y Mineral de la Reforma cierran el año con la pavimentación, rebacheo y cuidado de áreas verdes de distintas calles en sus respectivas demarcaciones, Yolanda Tellería y Raúl Baños se están aplicando hasta el último día de este 2016 tal es caso de la calle Moreda en el fraccionamiento Tuzos a la cual se le renueva la carpeta asfáltica lo que ha sido agradecido por los habitantes de la zona y en Pachuca, la ciclovía de Río de las Avenidas fue rehabilitadas y limpiadas.

:Que ayer dos graves descuidos originaron la hospitalización de dos menores de edad, un bebé de meses y un niño de 5 años tuvieron que ser trasladados a emergencias en el Hospital General de Tulancingo por heridas, el primer de los casos el menor cayó de una motocicleta en movimiento por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, en el segundo lamentable hecho le estalló un cuete en la cara y lo reportan delicado, la pregunta es ¿y los padres qué hacían?

* * *

Las perlas

"Por un lado el PES está planteando que desaparezca el financiamiento, pero como están los requisitos, necesitaríamos no secretario de Finanzas sino todo un equipo de especialistas para poder cumplir con los requisitos que están planteando y entonces no alcanzaría”

Ramón Flores Reyes

Presidente del PRD, sobre propuesta del PES

"No es populismo ni demagogia; es simplemente que el gobernador camine, como deben hacerlo todos los servidores públicos, al mismo nivel en el que está ubicada la población, cerca de las familias, conociendo la realidad social”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo sobre modelo anticorrupción en la entidad

"Resulta denigrante para la ciudadanía conocer esta cantidad entregada a los partidos políticos cuando seguimos careciendo de servicios básicos de calidad; además de que en Encuentro Social creemos que cada ciudadano debe elegir a qué partido político apoyar”

Daniel Andrade Zaratuza

Diputado local del PES