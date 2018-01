El pájaro carpintero

:Que Los que siguen sin dar una son los de Movimiento Ciudadano, amagaron con salir de la alianza si no les daban una posición en el senado, a lo que PAN y PRD dijeron no y estos tuvieron que salir por habladores. El dirigente nacional Dante Delgado sigue sin ver un verdadero avance en Hidalgo ya que siguen sin definir las bases para el 2018 y todo indica que muy pronto llamarán a cuentas a Damián Sosa, líder estatal, quien sigue apostando por hombres y mujeres que son rechazados de otros institutos políticos.

:Que Moisés Jiménez quiso quedar bien con Andrés Manuel López Obrador en su visita a Hidalgo, sin embargo la falta de organización de su gente no le permitió lucirse con las porras a favor del exdirigente del SNTE, pues no llegaron todos los convocados que, dicen, están molestos ante el discurso del profesor en el que afirma toda su gente que aún no hay dinero para operar; por cierto, su diputado en el Congreso, Humberto Cortés Sevilla, representante de Pachuca Poniente, ya recibió ultimátum del PAN para que fije su filiación con los blanquiazules o se vaya a Morena.

:Que Especialistas del IMSS advierten a los Reyes Magos verificar que los juguetes que regalarán a los niños el próximo 6 de enero no contengan plomo, pues las intoxicaciones por este elemento en menores están a la orden del día. Además, piden supervisar que los obsequios sean adecuados para las edades de los pequeños pues en estas fechas incrementan casos de asfixia por tragar piezas pequeñas y por traumatismos.

:Que Usuarios del servicio de urgencias en el hospital del ISSSTE en Pachuca han manifestado a través de redes sociales su inconformidad y enojo por las deficiencias en la atención al público y la falta de especialistas. A pesar del compromiso del delegado en Hidalgo, José Antonio Copca García, de mejorar los servicios, los pacientes siguen esperando hasta 5 horas para recibir atención médica. Los inconformes pidieron la intervención de la autoridad correspondiente para que sus quejas sean atendidas de manera inmediata.

* * *



Las perlas

"Llevamos aquí más de cinco años trabajando y de la noche a la mañana viene Seguridad Pública Municipal y nos quita nuestra placa y nos dice que no podemos trabajar. Vienen, quitan la placa, nos estamos manifestando para que nos dejen trabajar”

Taxistas de Pachuca

Durante protesta en bulevar Rojo Gómez

"Son gente que estamos contratando normalmente de las comunidades para que no tengan que trasladarse, se les dan siete mil 500 pesos y aparte cuando tengan que salir a campo se les darán gastos de campo”

José Luis Ashane Bulos

Presidente del Consejo de la Junta Local del INE, sobre asistentes electorales

"Estamos en espera de cómo se vayan a dar las cosas con los partidos amigos con los que tradicionalmente hemos transitado; el día de mañana es el término del registro de las coaliciones pero si no pues son las candidaturas comunes”

Erika Rodríguez Hernández

Secretaria General del PRI, sobre coaliciones posibles