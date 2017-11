El pájaro carpintero

:Que Ayer se vivieron horas de tensión con el presidente municipal de Xochiatipan, Manolo Gutiérrez, quien fue retenido junto a funcionarios de su administración por un grupo de pobladores de la comunidad de Ixtaczoquicoinconformes porque no les han cumplido con obras pactadas. El edil panista llegó a una cita con los delegados, pero fue encerrado en las galeras del pueblo como castigo por presentarse tarde, por lo que fue dejado tras las rejas mientras las gente volvía a comer a sus casas y posteriormente acudieron a liberarlo.

:Que Ayer por la mañana los hermanos Chárrez Pedraza de Ixmiquilpan partieron en caravana rumbo a la Ciudad de México para protestar a las afueras de San Lázaro y en la Secretaría de Hacienda para exigir recursos para obra. Tanto Cipriano como Pascual no solo abandonaron sus responsabilidades en Pachuca y el Valle de Mezquital sino que obligaron a los trabajadores que están realizando trabajos en el barrio de San Miguel de Ixmiquilpan a acompañarlos, cuando la obra tiene 8 meses de retraso en el libramiento a Cardonal.

:Que Ayer dieron a conocer el nombramiento de Gerardo Reyes Monzalvo como nuevo subsecretario de Turismo en la entidad, a muchos llamó la atención la designación tras el paso de Reyes como subsecretario de Desarrollo Regional y Concertación de la Secretaría de Planeación y como director de Gobernación, sin embargo no se debe olvidar que fue titular de la dirección de Fomento Artesanal, así que veremos qué tal le va en su encomienda y con la campaña de promoción que debe verse en otros estados.

:Que Ricardo Crespo, ex líder del PRI en Hidalgo, anda moviendo a su gente en Pachuca para que a través de redes sociales publiquen comentarios en contra del actual gobierno y sus integrantes. Dicen que cacharon en la movida a más de uno con las negras intenciones por lo que Crespo, estaría desterrado de los planes y proyectos políticos tricolores mientras dure el actual sexenio en el estado.

* * *

Las perlas

"Diario la Dirección de Comercio y Abasto tiene que retirar a los comerciantes que se instalan; se ha mantenido el centro relativamente limpio, precisamente por eso vamos a dialogar porque hay un acuerdo firmado con los líderes”

Rubén Muñoz Saucedo

Secretario del ayuntamiento de Pachuca, sobre retiro de ambulantes

"Aquí se acabó conmigo el tema de que van y te dan una despensa porque eso luego solamente se trata de capitalizar clientelar y políticamente y no me parece justo; con una despensa una familia come un día o dos”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo en gira de trabajo para dar incentivos de programas

"Los equipos los hace grandes la gente, hay clubes que tienen un apoyo masivo en un país futbolero. Una gran liga tiene que ver con uniformidad en un campeonato, me parece saludable que muchos equipos aspiran al título”

Jorge Valdano

Ex futbolista galardonado en la investidura del Salón de la Fama 2017