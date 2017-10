El pájaro carpintero

:Que Padres de familia del Jardín de Niños “El Pípila” en Zapotlán, no están muy seguros de mandar a sus hijos a las aulas de esta institución ya que aseguran que presentan dañospor el pasado sismo del 19/S. De entrada las clases no se han reanudado, pero los afectados pretenden que se revise a fondo y de ser necesario se cambie de plantel para no poner en riesgo a los menores. El diálogo con las autoridades no se ha dado y piden la presencia de protección civil municipal para dar atención.

:Que Las críticas se las está llevando en presidente del PRI en Ixmiquilpan, Carlos Eduardo Portillo, porque presuntamente tiene la intención de colocar un busto de Alfonso CoronadelRosal en las instalaciones del partido. Dicen que su labor debería ser más encaminada a la recuperación del municipio a través de nuevas estrategias y nuevos cuadros priistas y no andar rebuscando en personajes del pasado, por lo pronto el recién nombrado presidente, dicen, no hace más que actividades que son poco productivas.

:Que Hablando de Ixmiquilpan vecinos de la comunidad El Carmen se manifestaron contra el edil Pascual Chárrez Pedraza ya que les ha incumplido en la construcción del libramiento Ixmiquilpan-Cardonal, lo anterior porque ya en otras ocasiones la obra pública de la zona se tarda meses en culminar lo que afecta al turismo de la región. Los habitantes del barrio mencionado esperan que cumplan de acuerdo al calendario de lo contrario bloquearán calles y la presidencia.

:Que El pasado fin de semana se realizó una competencia atlética en Mineral del Chico, pero los participantes quedaron molestos y decepcionados de que las autoridades municipales no colocaron las debidas señalizaciones y muchos competidores se perdieron. La Asociación de Atletismo estatal también levantó la voz contra esta falta de atención y apoyo pues nadie salió a buscar a los participantes que quedaron varados en la ruta, pero eso sí, los policías andan cobrando estacionamientoa los turistas en la zona del Centro.

* * *



Las perlas

“Yo considero que esta misma semana tendremos ya reunión para empezar a armar el esquema y ya empezar a tener la próxima semana el trabajo ya directo con el asunto del auditor”

María Luisa Pérez Perusquía

Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, sobre nuevo titular de la Auditoría

“El sector sale, no puedo decir que ya está en su momento o en su apogeo como quisiéramos, pero creo que avanzamos bastante rápido. Somos muy comprometidas, responsables y eso es uno de los puntos que nos hace que avancemos de manera agigantada”

Lorena García Cázares

Presidenta de la AMMJE, sobre empresarias

“Tuvimos quejas en redes sociales y la delegación, se les dio trámite, las oficinas centrales de Profeco actúan de manera legal; orientamos a quienes denuncian y exhortamos a comerciantes para que no los engañen”

José Alberto Chávez Mendoza

Delegado de Profeco, sobre denuncias por falsos verificadores