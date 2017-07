El pájaro carpintero

:Que Los homicidios de ayer en Tizayuca marcaron un precedente en la entidad, pues es el primer evento de esta naturaleza del que se tiene registro en Hidalgo. Actualmente el estado se encuentra entre las primeras 15 regiones del país por índice de asesinatos, según los registros nacionales de ministerios públicos; enero ha sido el mes más violento con 98 muertes y le sigue marzo con 70, a la fecha se contabilizan en el año 441 hechos de muerte con violencia, por lo que las autoridades incrementan su labor para bajar estas cifras.

:Que El que se la ha pasado nadando de a muertito en el Congreso local es el ex alcalde de San Salvador, Ismael Martínez Cruz, quien como asesor de la fracción del PRD lleva varios yerros legislativos al buscar darle presencia a los tres diputados que tiene el sol azteca en la Cámara hidalguense; dicen que de plano el ex edil mejor no trabaja en ninguna iniciativa para los legisladores de izquierda y se nota, pues no han subido ninguna propuesta fuera de la polémica ocasionada tras la de creación de la Ley de Mecenazgo de la diputada Simey Olvera Bautista.

:Que Los representantes de Movimiento Ciudadano y Morena en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Alejandro Olvera Mota y Omar Martínez Escamilla, respectivamente, tuvieron un entre por la participación del IEE en la mesa de diálogo entre partidos políticos y el gobierno. Olvera Mota recriminó a Martínez que no debe exigir que el instituto participe si su partido no lo hace, y lo tachó de incongruente, así que calladito se vio más bonito el de Morena, dicen.

:Que No hay quien meta en cintura a los taxistas que hacen base en la Central de Autobuses y de Abastos de Pachuca. Y es que los operadores hacen su agosto cobrándose lo que quieren y sin respetar las tarifas, mientras los usuarios reportan que no hay quien los pare. La Secretaría de Movilidad brilla por su ausencia, lo que ha provocado que los cobros ilegales se incrementen, lo peor es que los más afectados son visitantes que no conocen tarifas oficiales y a quienes se les cobra hasta 100 pesos de la Central al Centro.

* * *

Las perlas

"El tiempo no va a ser favorable para hacer una reforma integral que requiere nuestro Código, tendría que ser después del proceso electoral 2018 que nos sentemos con mucha anticipación a hacer una revisión exhaustiva”

Guillermina Vázquez Benítez

Presidenta Consejera del IEEH

"No tengan miedo, en ocasiones les dicen que la camioneta está afuera de sus casas y que van a pasar por ustedes para ir al banco, pero no es verdad, repórtenlo, regularmente los verdaderos delincuentes no te avisan”

Israel Félix Soto

Secretario Ejecutivo de la Política Pública

"Cada fin de semana tenemos un arribo promedio de 7 mil personas; en el último periodo vacacional de Semana Santa aumentó hasta alcanzar las 100 mil personas, calculamos que ocurra una situación similar este verano, ya que las personas están muy interesadas ”

José Luis Valdez Gúzman

Director de Turismo de Huasca