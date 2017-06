El pájaro carpintero

:Que Anoche se registró una balacera en el municipio de Tasquillo que prendió las alarmas en materia de seguridad por lo que se implementó un fuerte operativo en aquella región que es inicio de la sierra Gorda hidalguense. Sobre la carretera un automovilista reportó un carro sobre un camino de terracería junto a un cuerpo a escasos metros de un vehículo abandonado por lo que policías estatales realizaron recorridos que se extendieron hasta la medianoche del sábado.





:Que Xochiatipan se convirtió ya en el primer municipio del estado en cultivar tabaco, lo anterior bajo la tutela de una firma estadounidense quienes apoyaron en la logística para iniciar este proceso que se espera que rinda frutos el año entrante. Las ganancias, dicen, que forman parte de un proyecto piloto pero de entrada en el que se repartirán lo obtenido para beneficio de la comunidad por lo que se espera éxito en el negocio y que sea permanente.





:Que Aracely Velázquez Carrasco, la líder sindical de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales no ha atendido los señalamientos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales en Hidalgo para hacer públicos los datos del gremio. Afirman que la eterna líder sindical, con más de 23 años al frente de este organismo, prefiere mantener ocultos los informes de su gremio que revelar cuestiones patrimoniales con las que cuentan gracias al pago de los usuarios.





:Que Hablando del tema de opacidades, los que también hacen como que les habla la virgen son los partidos políticos Verde Ecologista y de la Revolución Democrática, pues ellos tampoco han cumplido con sus deberes de transparencia por lo que les mandarán una recomendación para que cumplan según las leyes estatales ya que son organismo obligados a ello; desde el Congreso, diversos actores se han pronunciado porque se cumpla a cabalidad lo ahora dispuesto por la Suprema Corte, por lo que se debe atender el asunto de acceso a la información pública.

***

Las perlas

“Se trata de lo que creemos que se puede hacer acá (en Estados Unidos), conocemos a la comunidad, a la gente, cuáles son las necesidades, y con base en ello se va a presentar el programa”

Julio César Cortéz Ramírez

Vicepresidente de la federación de Hidalguenses en Illinois sobre apoyos





“Yo tuve la oportunidad de ser una persona que pude proyectar mucho, en la época cuando estuve no había lucha aérea, cuando yo estuve y tenía la facilidad porque fui acróbata. La empecé a meter y a la gente le gustó mucho”

Rodolfo García El Matemático

luchador profesional retirado, sobre inicios de la lucha aérea





“He estado mal este año por lo de la cintura; sin embargo, puedo decir de la lucha libre que la amaba y que no he dejado de amarla. Seguimos aquí en pie y que no he dejado de amarla nunca”

José Luis Álvarado Super Porky

Luchador profesional sobre su amor a la lucha libre