El pájaro carpintero

:Que ayer por la tarde se retiraron los pocos activistas que se mantenían en plantón en las inmediaciones de la Comercial Mexicana en Ixmiquilpan, dicen que los bloqueos pasados y las agresiones contra un trailero no van con la idea original del movimiento de resistencia pacífico, a la par de que prácticamente era inexistente la resistencia, pues todo mundo abandonó sus “ideales” ahora el espacio luce vacío y poco a poco retomarán las actividades habituales, aseguran.

:Que en el caos de los recursos federales que no llegarán a los municipios de Pachuca y zona metropolitana ya acusan al diputado federal Alfredo Bejos Nicolás por no hacer nada para recuperarlos y es que comentan que la verdadera razón de la inactividad del legislador es los gobiernos que hay en Pachuca y Mineral de la Reforma y que no corresponden al partido de Bejos, así que el asunto es más bien político y a la par de que en realidad, opinan, el diputado así mucho que haga, pues no.