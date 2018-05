El pájaro carpintero

:Que Tras la anunciada reunión de revisión de la campaña del Grupo Universidad en Morena realizada ayer en un salón de la ciudad de Tulancingo, Gerardo Sosa Castelán, impuesto líder de organización y acción electoral ya del partido obradorista citó al dirigente Abraham Mendoza con representantes de las sociedades de alumnos de la UAEH en donde giró la instrucción de identificar las casillas donde tienen desventaja para que durante la elección del 1 de julio se intervengan con acciones para anular el resultado o reventar la instalación.

:Que Hablando de gandallas, en la Huasteca el profesor Hilario Hernández Hernández quien se dice promotor de la defensa de los jubilados defraudados con créditos y cajas populares ya está utilizando el asunto para fines políticos y personales pues además de estirar la mano con más de una fuerza política estatal, incluyó en la lista de beneficiarios a ciudadanos de estados vecinos como Veracruz, y ahora amenaza con sacar a los adultos mayores a protestar este día en Huejutla.

:Que La representante del Partido Acción Nacional en Huejutla, Esbeidy Hernández exigió a Asael Hernández Cerón aclarar en qué fueron utilizados más de 100 mil pesos de prerrogativas que corresponden al comité local y de los que no han visto ni un solo centavo; también evidenció que han existido problemas al cambiar el comité a delegación del PAN y a pesar de que han sesionado como les corresponde, no entienden por qué la dirigencia estatal designó a Huejutla como delegación municipal, “como hizo en otros cuatro municipios con los que Asael Hernández no ha compaginado”.

:Que Continúan los problemas al interior del ayuntamiento de Ixmiquilpan pues el presidente municipal Victoriano de la Cruz se niega a cumplir con una solicitud realizada por parte de los regidores para crear un órgano fiscalizador y detectar a cientos de aviadores que perjudican a la alcaldía. El regidor priista Roberto Chávez acusó que han ocurrido innumerables casos de personas que cobran en la nómina sin presentarse a trabajar, por lo que urgen ponerle fin a la situación de inmediato.

* * *

Las perlas

"Creo que el paternalismo, a los jóvenes que tienen todo el talento, la fuerza y los sueños por delante, sólo les truncará su camino el recibir dinero por hacer absolutamente nada. No es viable y es una total mentira el decir que se les dará dinero a los jóvenes que no estudian ni trabajan”

Alejandro González Murillo

Candidato a senador

"Con la experiencia que ellos tienen con contingencias nos habrán de auxiliar para poder cuantificar con seriedad, con responsabilidad, con un soporte técnico cuál es el daño ambiental que generó este incidente y cuál sería la forma para que cuantitativa y cualitativamente se pueda resarcir”

Benjamín Rico Moreno

Secretario de Medio Ambiente estatal

"Organizaciones de la sociedad civil, colectivas y activistas que trabajamos por las mujeres en Hidalgo manifestamos nuestra indignación por la muerte violenta de Stephania Rodríguez Islas, encontrada sin vida y calcinada en la localidad de Chapulhuacán”

Diana Avilés Quezada

Directora de SEIINAC