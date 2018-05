El pájaro carpintero

:Que El PRD ha pedido separar de la presidencia municipal de Tula a los regidores emanados de este partido que asaltaron un Oxxo con el fin de que nada obstaculice las investigaciones. Además, el sol azteca comunicó que los señalados serán expulsados hasta que sean determinados como culpables. En comunicado, el instituto lamentó el “actuar que algunos actores políticos le quieren dar a tan lamentables hechos, queriendo confundir al electorado y descalificar a nuestro partido político”.

:Que Quienes ya sienten lo duro sino lo tupido son los hermanos Gerardo y Damián Sosa Castelán a quien la propia militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se les ha volteado al grado de no querer saber nada de sus candidatos a diputados locales; los abanderados, muchos de ellos desconcertados, tendrán una reunión de evaluación tras el segundo debate presidencial en donde, se dice, se van a decir de todo y contra todos.

:Que El presidente municipal de IxmiquilpanVictoriano de la Cruz Rivera no permitió que se realizara una sesión de cabildo argumentado la falta de quórum, a pesar de que el cabildo no se ha reunido desde el pasado 2 de mayo. Aunque 12 regidores firmaron un acuerdo para realizar la sesión, el edil no permitió la junta, lo que provocó enojo del cabildo pues aprobarían la creación del órgano interno de control del municipio, así como su estructura administrativa y el nombramiento de sus integrantes.

:Que En redes sociales se ha cuestionado la poca e incluso nula difusión de los candidatos del Partido Encuentro Social (PES)en el estado de Hidalgo ya que carecen de recursos y apoyo para cumplir como se debe con sus campañas políticas. Incluso, algunos de los aspirantes se han quejado de la falta de repartición de prerrogativas, ayuda que necesitan para salir victoriosos. Dicen que el partido simplemente ha mandado a sus candidatos a perder y ha guardado su dinerito para otras cosas.

***

Las perlas

“Tenemos aproximadamente 580 personas apoyando en estos trabajos, la meta es que entreguemos cuatro toneladas de taparroscas a AMANC, además de que estamos armando un pisal para conmemorar este día”

América Jaqueline Casas Sánchez

Organizadora del Tapatón, donde se realizó un pisal

“El ser diputado y el ser un representante ciudadano refiere a mucha carga social porque tenemos que entender todos los problemas de nuestro distrito y del estado, tenemos que trabajar desde nuestra trinchera para ello”

Mayka Ortega Eguiluz

Candidata a diputada local del Partido Revolucionario Institucional

“La militancia no lo perdona, en el campo, en el piso eso es lo que más molesta a la gente, se escuchan todas esas voces de los perredistas, he escuchado voces manifestándose en términos negativos es el sentir de la militancia”

Margarita Ramos Villeda

Diputada, sobre cambio de Simey Olvera Bautista del PRD a Morena