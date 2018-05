El pájaro carpintero

:Que Buen lío armaron tres regidores del ayuntamiento de Tula luego de intentar asaltar una tienda Oxxo en San Agustín Tlaxiaca en lo que al parecer fue una noche de copas. Ante la lamentable situación el cabildo tuvo que salir a ofrecer disculpas, en tanto la Procuraduría del estado inició una investigación. Se espera que sean separados de su cargo lo antes posible para que enfrenten las consecuencias de sus actos.

:Que Quien asegura que el pleito con los petistas no es de verdad es el dirigente de Morena en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, ya que niega que no hay guerra sucia en contra de Arturo Aparicio y compañía. Según el morenista en Hidalgo no pelea con ellos pese a que el representante del PT en la entidad asegura que no permiten el acercamiento con Andrés Manuel López Obrador ni el apoyo en las campañas.