El pájaro carpintero

:Que Este día visita la Huasteca Hidalguense Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Huejutla donde ya se caldearon los ánimos luego del último evento del candidato de Morena en Tula donde a empujones quisieron estar en primera fila militantes y candidatos locales del PT quienes fueron echados por los obradoristas al no haber alianza rumbo al Congreso local ni diputados federales; a la par, se estará celebrando el Día del Maestro en los terrenos de la feria, con la presencia del secretario de la Política Pública, Israel Félix Soto y la Sección 15 del SNTE.

:Que Donde se armaron casi los balazos fue en la estación de la policía municipal de Ixmiquilpan, donde presuntamente un grupo de choque ligado al ex presidente municipal y hoy candidato a diputado federal Cipriano Charrez mantiene el control de la zona, lo que ya enfureció a delegados de al menos 10 comunidades quienes amagan con no dejar instalar las casillas este 1 de julio si no se toman cartas en el asunto; en tanto, ayer se pronunciaron declarando no grato a Charrez y sus huestes.

:Que A esta altura de las campañas continúa la desbandada del PRD para aliarse a Morena. Así ocurrió ayer cuando ex candidatos de Huejutla convocaron a medios de comunicación para anunciar su salida del sol azteca. Los ex abanderados Marlén Vergara Barragán, Pablo Flores Martínez, Edilberto Oviedo Hernández y los exregidores Gricelda Ramírez Larragoiti y Adelaido Lara Amador fueron quienes afirmaron que se suman al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

:Que La población de Mineral de la Reforma ha manifestado su descontento en redes sociales contra el ayuntamiento tras el humo generado por el incendio del relleno sanitario metropolitano del fin de semana. La sociedad ha mostrado su preocupación por temor a daños a su salud, por lo que la alcaldía se vio obligada a abrir centros médicos en Pachuquilla, Amaque, FranciscoVilla y Los Gemelos.

* * *

"Nuestro señor arzobispo nos ha invitado a animar a las personas a que se informen y a que participen; es nuestro papel despertar la conciencia de nuestros fieles para que estén bien informados y no se exenten de este deber”

Luis Ángel Zamora Almaraz

Vicario de la Basílica de Santa María de Guadalupe

"Ya iniciamos una carpeta de investigación, una querella para que el posible o los posibles responsables de este incidente tengan que pagar todos los daños que están ocasionando”

Benjamín Rico Moreno

Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, sobre incendio en relleno sanitario

"Los trámites que se hacen todos los días, uno va a la presidencia y todos los días tenemos atención a la ciudadanía en la parte de licencias de construcción, las actas de nacimiento, actas de defunción, trámites administrativos”

Yolanda Tellería Beltrán

Presidenta municipal de Pachuca, sobre posible huelga de sindicato