El pájaro carpintero

:Que Quien resbaló en su discurso ayer en Tula fue el propio Andrés Manuel López Obrador a quien ni su equipo cercano ni los dirigentes de Morena le avisaron que en Hidalgo no van con alianza de Juntos Haremos Historia, por lo que el candidato a la Presidencia pidió el voto para el PES cuando ningún integrante de dicho partido acudió a apoyarlo e incluso juegan en contra de los obradoristas en el estado, además de que para las diputaciones locales, van con el PRI.

:Que De nueva cuenta se vieron mal los líderes del Grupo Universidad al anteponer la política a la educación, pues llevaron como acarreados a estudiantes de planteles de Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula al evento de AMLO a quienes incluso les dejaron como tarea asistir y presentar un resumen de lo que vieron; por cierto, ante las pancartas en contra de los hermanos Sosa Castelán, Damián, el ex dirigente de Movimiento Ciudadano, no sabía ya donde esconderse.

:Que Ayer durante un operativo de la policía municipal de Pachuca, se detuvo a un estudiante del Centro Hidalguense de Estudios Superiores que supuestamente portaba un arma. Los uniformados revisaron su mochila y le encontraron una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros por lo que lo trasladaron con las autoridades correspondientes. Mientras, la institución educativa informó en comunicado que el acusado mostraba actitud sospechosa, por lo que solicitó el apoyo de la policía.

:Que A los que ya cacharon que nada más se están haciendo patos en las campañas son a los de Nueva Alianza en varios distritos locales donde no han salido a convocar a ciudadanos al voto; y en zonas donde van en coalición, tampoco están apoyando a sus respectivos liderazgos. Dicen que es posible que exista una instrucción directa al dirigente Juan José Luna Mejía para no apoyar las candidaturas y que no suban para no opacar a otros. ¿Será?

* * *

Las perlas

"Hoy existen más de dos mil marcas de café de pequeños productores a las que no se les da publicidad, a las que no se les fomenta el consumo de café mexicano; estamos importando más de dos millones de sacos anuales de café”

Fiordalizo Montzerratt Olvera Galindo

Líder cafetalero en México

"Hay un fenómeno, nunca antes visto; antes la fuerza del movimiento estaba aquí, en el centro, en el sur, en el sureste del país; ahora, según las encuestas estamos ganando en todos los estados del norte de México”

Andrés Manuel López Obrador

Candidato a la Presidencia de la República, sobre resultados de encuestas

"Desde el Congreso gestionaré, recursos aplicados a la capacitación y financiamiento, para que el comercio tradicional cuente con más oportunidades y compitan por su mercado según su giro, con las bases de modernidad, que los tiempos y la comunicación digital exigen”

Francisca Ramírez Analco

Candidata a diputada local