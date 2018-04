El pájaro carpintero

:QueGonzalo López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, encabezará este domingo una reunión de revisión de estructura y candidatos de Morena en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde consejeros estatales que se mantienen inconformes con las candidaturas avaladas para el Grupo Universidad planean protestar y evidencias que no quieren a los hermanos Gerardo y Damián Sosa Castelán en las decisiones del partido en Hidalgo. Además, se prevé que lean un escrito donde reafirmarán su postura en contra de la intromisión universitaria.

:Que Hablando de los universitarios, quien está muy a gusto operando políticamente en Morena y no ha terminado de entregar cuentas en Movimiento Ciudadano es Damián Sosa, quien dicen sigue hasta con la chequera del partido naranja que aunque con poco presupuesto, no tiene ni para la renta del edificio sede en Pachuca, mientras que su ex dirigente sigue manteniendo las cuentas bajo el argumento de que se continúa el proceso de entrega y recepción.

:Que El Partido del Trabajo ya no tiene candidato a diputado federal por el distrito Ixmiquilpan pues Pascual Charrez Pedraza, alcalde con licencia, no solicitó su registro mientras que Álvaro Martínez Hernández renunció a la candidatura. Se dice que ayer Charrez Pedraza no ingresó ninguna solicitud y se agregó que Álvaro Martínez Hernández renunció a la candidatura antes de arrancar el proceso electoral.

:Que El secretario de Seguridad de Mineral de la Reforma, Jaime Valle Flores, desconoce el paro de labores que realizaron policías del municipio, quienes exigen su destitución y la de Antonio García Islas, director de la Policía Preventiva. Desde el pasado jueves, los uniformados acusaron abusos de autoridad y mejores condiciones laborales, transparencia y seguro de vida. Valle Flores dijo que han atendido y escuchado las demandas pero no han logrado un acuerdo aún.

***

Las perlas

“Por ejemplo, nosotros representamos un sector de la comunidad en México que creemos en la biblia y en lo que la biblia dice de lo que Dios puede hacer; si nos permiten seguir haciendo esa labor sería maravilloso”

Fermín IV

Pastor en la congregación cristiana Semilla de Mostaza

“Estoy acudiendo a todos lados, no solo la Huasteca y la Sierra, sino la Otomí-Tepehua, el Altiplano, Valle del Mezquital, hablando con la verdad, diciéndoles lo que se puede y lo que no, no estoy buscando el voto a base de mentiras”

Alejandro González Murillo

Candidato de la alianza Todos por México a senador

“Aquí en Pachuca por ejemplo se pierde un perro pitbull a la semana, se lo roban y lo usan para su participación en peleas, se llevan a los perros callejeros para usarlos como sparring para los perros pitbull”

Yeni Álvarez Sevilla

Titular de la Casa Hogar Ifa, sobre peleas callejeras de perros