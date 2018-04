El Pájaro Carpintero

:Que Tremendo caos originó en el PT de Hidalgo la designación como candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados federal, de los ex secretarios generales de la Sección 15 del SNTE, Mirna García López y Moisés Jiménez Sánchez, quienes aprovecharon los acuerdos de la coalición Juntos Haremos Historia para entrar en las listas nacionales; el anuncio no cayó nada bien en la dirigencia local de Arturo Aparicio Barrios a quien no solo chamaquearon sino que no fue tomado en cuenta y dejó ver su falta de oficio político a pesar de los años.





:Que El que se pronunció al respecto fue el profesor Moisés Jiménez en redes sociales quien defendió la postulación de la ex líder del SNTE, presa un año un mes en el Cereso femenil de Pachuca acusada de abuso de confianza en contra de la organización magisterial, al decir que en la próxima Legislatura federal en la que habrá de diseñarse “el México nuevo”, la presencia de una mujer como García López es infaltable para devolver certeza laboral a los maestros en la construcción de una nueva reforma educativa. Así de fuerte.





:Que Quien una vez más quedó evidenciado por no actuar con mano firme es el alcalde de Actopan, Héctor Cruz Olguín, quien después de reconocer su secretario particular y su escolta personal chocaron, en estado de ebriedad, un vehículo oficial en la Zona Plateada de Pachuca, únicamente informó que dejará en manos de la Contraloría municipal la sanción correspondiente. Al parecer hará referencia al viejo refrán, “arrieros somos y en el camino andamos”.





:Que Quien salió en defensa de los servidores públicos de Actopan que chocaron en Pachuca fue el regidor del PES, Omar Vizzuett, padre de Diego Vizzuett y amigo de José Antonio López, los implicados en el borrachazo, exigiendo a la policía municipal de Pachuca que se hicieran de la vista gorda y omitieran el parte de novedades del accidente. Además de los daños a un vehículo del municipio, lo más preocupante fue el alto grado de alcohol que los ocupantes tenían al momento, así como la portación de un arma de fuego.

***

Las perlas

“Un candidato indígena no pudo acreditar el vínculo comunitario y no se pudo sustituir el suplente de Huejutla, por lo que quedó acéfala, este fue el caso de MC; una candidatura del PT en Zacualtipán también fue rechazada”

Guillermina Vázquez Benítez

Presidenta del IEEH, sobre fórmulas que resultaron improcedentes





“Esperamos que se tenga un debate de altura, donde se puedan generar verdaderas propuestas, armar una agenda nacional; donde se pueda visualizar quién pude tener el mejor perfil para poder gobernar”

Leoncio Pineda Godos

Presidente del PRI en Hidalgo, sobre debate entre candidatos a la presidencia





“Hacemos un documento donde viene el pronóstico de medallas, se acerca casi siempre a lo que tenemos pronosticado, pero siempre cambia alguna situación como los nervios o que son las primeras ocasiones que contienden”

Fátima Baños Pérez

Directora del INHIDE, sobre resultados en la Olimpiada Nacional