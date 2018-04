El pájaro carpintero

:Que Luego de tirar a la borda la candidatura al Senado en la segunda fórmula de Por Hidalgo Al Frente del PAN-PRD y MC, el que será registrado casi un mes después del inicio de las campañas será el ex alcalde panista de Tula, Isidro Romero Alcántara, quien acompañará a la cantante Darina Márquez Uribe en la contienda para buscar la Cámara Alta. Panistas del estado ni siquiera estaban notificados del registro del ex edil, quien al parecer se arregló directamente con lo que queda de Movimiento Ciudadano .

:Que Hablando del partido naranja, al parecer ya cometieron delitos electorales al registrar en sus listas plurinominales para el Congreso del estado a perfiles que no fueron consultados para participar, lo que ya fue notificado a juzgados para su investigación por firmas apócrifas ya que muchos de los anotados no sabían que estaban en el listado, cuando muchos ya no participan en el partido desde hace años. El error, dicen, fue cortesía del ex regidor de Tepeji, Álvaro Miranda, quien se hace bolas en la coordinación del partido.