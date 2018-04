El pájaro carpintero

:Que Algo pasa con la coalición Por México Al Frente en Hidalgo que ni PAN, ni PRD ni Movimiento Ciudadano se pusieron de acuerdo para la segunda fórmula para candidato al Senado en donde primero pelearon por el espacio y ahora nadie lo quiere. Hace un par de semanas la abanderada fue una investigadora de la Universidad Autónoma del estado, y ahora el inscrito es el delegado especial del CEN del partido naranja, el mexiquense Juan Ignacio Samperio, quien dicen tampoco será el definitivo pues no está haciendo siquiera campaña. Vaya relajo con los del Frente en Hidalgo.

:Que Luego de saltar del PRI a Morena, el diputado hidalguense Canek Vázquez Góngora ya anda repartiendo las delegaciones federales en dicho estado pues afirma que “su amiga” Yeidckol Polevnsky le dio las atribuciones para coordinar espacios para el siguiente sexenio; ayer, el propio legislador subió a sus redes que sostuvo una reunión con la presidenta de Morena lo que le trajo una cascada de comentarios negativos y de burlas ya que en su mayoría es seguido por tricolores con quienes se entendía hasta hace no menos de un mes.

:Que Este día nombrarán a Christian Pulido Roldán como coordinador de la campaña de la candidata al Senado por Morena, Angélica García Arrieta, con lo que el ex diputado local y ex dirigente de Movimiento Ciudadano tendrá la labor de reagrupar lo que Grupo Universidad echó a perder en todos los distritos que ya habían trabajado en años anteriores. Dicen que Pulido se ganó la confianza de la aspirante de Morena precisamente por no dejarse de los hermanos Sosa y además porque conoce bien la región de Tula, Tepeji y Tepeapulco donde buscarán la mayoría de sus adeptos.

:Que Los policías de la secretaría de Seguridad Pública de Pachuca son acusados de robo en inspecciones “de rutina” que parecen ilegales y es que ya son varios los casos en los que elementos policiacos son señalados de detenciones arbitrarias, hurto y lesiones sin que nadie se tome la molestia de investigar, además señalan que la Contraloría municipal no ofrece respuesta alguna a las denuncias.

Las perlas

"Desde enero trabajamos en en adaptaciones de herrería y en la adquisición de algunos equipos que hacen falta para lavar al ganado antes de ser sacrificado; ya están en el proceso de compra de estos equipos, están comprándose”

Yolanda Tellería Beltrán

Alcaldesa de Pachuca, sobre operación del rastro municipal

"Hasta este momento no tenemos ninguna solicitud de ningún partido político ni de ningún candidato, no hay nada de eso, yo puedo decir que el clima electoral está tranquilo, todas las campañas se están desarrollando con normalidad”

Simón Vargas Aguilar

Secretario de Gobierno, sobre seguridad de candidatos en campañas

"En Hidalgo el proceso electoral no requiere otro tipo de seguridad, porque los ciudadanos, los candidatos y las instituciones deben abonar en cada trinchera para cuando las personas emitan su sufragio”

Juan José Luna Mejía

Presidente del Panal en Hidalgo, sobre seguridad de candidatos