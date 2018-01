El pájaro carpintero

:Que la empresa Olefín, asentada en Tepeji del Río, permanece en paro técnico desde el pasado miércoles, lo cual atemoriza a los trabajadores pues les deben más de un mes de salario. Los afectados interpusieron una demanda colectiva y un recurso de emplazamiento de huelga en la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje. Rafael Cruz, representante sindical, informó que algunos empleados fueron despedidos injustificadamente y que el patrón alega que no posee recursos para sostener la compañía.

:Que el edil de Tezontepec, Pedro Porras, consideró a la impunidad como la causa de que los ciudadanos capturen a criminales para golpearlos y exhibirlos públicamente. Ante los hechos ocurridos en esta semana, cuando un hombre fue paseado desnudo en una comunidad del municipio, dijo que no está de acuerdo en que pobladores hagan justicia por su propia mano e invitó a la ciudadanía a denunciar los delitos de los que son víctimas sin temor a represalias.

:QueLuis Vega Cardón, diputado local del PRI y expresidente del Consejo Supremo Hñähñu, tachó de ignorante al comisionado político del PT en Hidalgo, Arturo Aparicio Barrios, por desconocer la presencia de indígenas en Ixmiquilpan, lo cual demuestra, según el legislador, que el partido no tiene presencia ni trabajo en comunidades. El diputado lamentó que Aparicio Barrios buscara echar abajo las candidaturas indígenas con una impugnación.

:Que el precandidato a la presidencia de la República por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, arribará a Hidalgo por segunda vez en el mes para reunirse con militantes turquesas de cuatro estados. El evento está previsto este día a las 10:00 horas en un famoso salón de Tepeapulco, al cual asistirán aproximadamente mil 300 militantes de Nueva Alianza del Edomex, Michoacán, Colima e Hidalgo, los cuales integran la quinta circunscripción.

***

LAS PERLAS

“No vengo a pararme al estado de Hidalgo apenas, siempre he ayudado al estado y siempre he dado resultados; y cuando se tiene un gran trabajo de 30 años en el sector público pues la gente empieza a ver lo que sí se ha hecho, no lo que voy a hacer”

Nuvia Mayorga Delgado

Precandidata al Senado por Hidalgo

“El partido ha procurado hacer un análisis en razón a la competencia que vamos a tener en el próximo proceso electoral; son gente que van a dar la batalla sin ningún problema, tienen prestigio y con una carrera limpia”

Fernando Moctezuma Pereda

Coordinador de diputados federales, sobre registro de aspirantes priistas

“Se ha reducido hasta un 90 por ciento de los reportes por el mal servicio de recolección, pero seguiremos trabajando para que se mantenga la ciudad limpia que queremos ver. Impulsaremos la concientización de los habitantes”

Yolanda Tellería Beltrán

Presidenta municipal de Pachuca, sobre recolección de basura en Pachuca