El pájaro carpintero

:Que Abraham Mendoza Zenteno, dirigente estatal de Morena, rechazó rotundamente que el partido pida credenciales a electores, rumor propagado en redes sociales. Explicó que son falsas las publicaciones que invitan a los usuarios a mandar imagen de su credencial por ambos lados para tener una base de datos que sirva de cotejo para la elección del próximo 1 de julio. Aseguró que ningún militante solicita información de este tipo y pidió a la ciudadanía extremar precauciones y no dejarse engañar.

:Que el alcalde de TizayucaGabriel GarcíaRojas aseguró que la delincuencia no ha rebasado al municipio y consideró que los multihomicidios sucedidos entre julio y noviembre del año pasado son hechos aislados. Recalcó que continúa la presencia del Ejército en la zona porque la policía municipal no puede atender el problema. Además, aseguró que las personas involucradas en estos delitos no son originarias del municipio, si no del Estado de México.

:Que la dirección de Protección Civil de Tepeji quemó más de 30 kilogramos de material pirotécnico, material decomisado en diciembre y lo que va de enero. El director del área Joaquín Gómez Mora informó que la pirotecnia era de tipo 2 y 3. Durante la quema hicieron muestras para observar el impacto que puede causar la onda explosiva en un cuerpo humano, sobre todo para concientizar a la población del riesgo que representa que niños.

:Quecomerciantes de la capital del estado regresaron a la plaza Constitución del centro histórico, donde permanecerán hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. En total 36 comerciantes ofrecerán sus servicios temporalmente en las inmediaciones del mercado Primero de Mayo como pactaron con la alcaldía de Pachuca. Los semifijos, dijo la presidencia, están en el padrón del ayuntamiento desde hace años y pertenecen a la Organización de Restauradores y Vestimenta de Niños Dios de Pachuca.

***

Las perlas

“Llegamos hasta mínimas extremas de -2 grados en el Altiplano, en Apan para ser precisos, no descartamos que pudieran venir más masas polares, esto obedece a la oscilación ártica y se prevé que tengamos un cierre muy frío de enero”

Enrique Padilla Hernández

Director de Protección Civil

“Espero que podamos asistir a este evento para seguir con el mejor desarrollo de los atletas de Hidalgo, con esta preparación vamos a tener mejores resultados mediante mejores fogueos tanto a nivel nacional como a nivel internacional”

Víctor Rangel Chavarría

Presidente de la Asociación Hidalguense de tae kwon do, sobre juegos de la juventud

“Si nos ponemos a verlo desde el punto de vista deportivo, Hidalgo es excelente; tenemos una locación que da ventajas, incluso en el área de resistencia porque estamos ubicados muy por arriba del nivel del mar y el aire es muy limpio”

Gustavo Flores Montesinos

Presidente de la Asociación Hidalguense de Esgrima, sobre detección de talentos