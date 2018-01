El pájaro carpintero

:Que luego que la Foideh anunció la firma de un nuevo convenio para los vendedores ambulantes, la presidenta municipal de PachucaYolanda Tellería, dijo que no hubo tal reunión porque los comerciantes no arribaron a la cita. Además reiteró que ningún documento avala los acuerdos entre la federación y la alcaldía. Sobre los conflictos entre la organización y los voceadores de periódicos, Tellería aseguró que no permitirá que la Foideh cobre derecho de piso a nadie más.

:Que pobladores colocaron mantas en palmeras que Mucom y OxfordPublicidad, mutilaron el Tulancingo, bajo el argumento que estorbabanla visibilidad de sus espectaculares. De acuerdo con los habitantes del municipio, las compañías dañaron las palmeras ubicadas en la bajada de SanJosé para beneficiar a un partido político en vísperas de campañas políticas, por lo que esperan respuesta urgente de las autoridades municipales y de la Secretaría de Medio Ambiente.

:Que comenzaron los cambios en la policíafederal y el primer caído fue Damián Canales Mena, quien fue destituidocomo titular de la división de inteligencia. Mientras a VíctorManuelTorres le dieron la bienvenida con bombo y platillo, resaltando su amplia experiencia en el ámbito de la seguridad pública e impartición de la justicia a nivel federal y local, de Mena sólo se comentó que dio resultadosde “alto impacto” en su gestión, sin precisar cuáles fueron detalladamente.

:Que HomeroGaleanaChupín, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Hidalgo se lució con sus declaraciones al precisar que está preparado ante lo que pueda ocurrir en la dependencia, luego de la renuncia de MiguelÁngel Osorio Chong. Se molestó en explicar, como sabemos todos ya, que cada que ocurre cambio de titular, la estructura puede ser adecuada al estilo del nuevo secretario en turno. Aseguró que les han informado de muchos cambios de segundo y tercer nivel, pero aún no precisó nombres o alguna cantidad específica.

***

Las perlas

“La mayoría de los alumnos que están en condiciones de solicitar ese tipo de becas ya lo han hecho y están cerrando los procesos. Viene una etapa de evaluación en donde se lleva a cabo el proceso de selección de quiénes la obtendrán”

Miguel Ángel Téllez Jardines

Rector de la UTSH, sobre la obtención de becas para el alumnado

“Los alumnos vienen de una región de alta y muy alta marginación, por consiguiente somos de las instituciones con mayor número de alumnos en las becas Prospera, en las becas ‘Inicia tu carrera’ y las becas de alimentación”

Ricardo Rodríguez Alarcón

Rector de la UTHH, sobre becas de prospera a alumnos

“Está por cerrar la convocatoria para los diferentes apoyos para el próximo ciclo escolar, tenemos alrededor de mil 866 alumnos inscritos y del proceso que llevamos alrededor de 45 por ciento tiene algún apoyo”

María Angélica Bravo Cadena

directora general del ITESHU, sobre beneficios a sus estudiantes