El pájaro carpintero

:Que En Ixmiquilpan ayer entraron en funciones los llamados “Ciudadanos Vigilantes” que no es más que las brigadas civiles que ordenó conformar el edil Pascual Charrez Pedraza, para que pobladores desarmados ayuden a combatir a violadores, ladrones, asesinos y secuestradores. El polémico político dijo que solo portarán una radiofrecuencia para comunicarse y un chaleco antibalas, lo que ya desató opiniones en contra, sobre todo porque mantiene sitiada la demarcación con una obra de un libramiento que no ha podido terminar.

:Que Este 2 de enero se espera una movilización de conductores de transportes de carga pesada en vialidades de la entidad para protestar por los altos costos de los hidrocarburos y el precio de las casetas en autopistas del país. A través de las redes sociales se está convocando a traileros a un paro masivo con otros estados vecinos, con el objetivo de presionar a las autoridades para reducir el costo del diésel por lo que se pide a la población tomar sus respectivas precauciones.

:Que Al cierre del año, Hidalgo se reporta como uno de los principales estados donde el combate al robo de combustible se ha llevado de forma eficaz y con resultados. Basta con ver las cifras de los gobiernos estatal y federal, donde en conjunto suman poco más de 2.6 millones de litros de hidrocarburo asegurado, mismo que se ha devuelto a Petróleos Mexicanos, además de que la estrategia Hidalgo Seguro se afianza como un modelo de seguridad y ejemplo para otras entidades.

:Que Otro de los operativos exitosos en este cierre de año es el de seguridad al interior de planteles educativos donde no se reportan incidentes mayores y las aulas han estado resguardadas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como de los 84 municipios. Dicen que la coordinación con padres de familia ha sido una de las claves para la nueva relación entre maestros, alumnos y sindicato, pues el estado mantiene una paz entre autoridades y magisterio que antes no se había visto.

***

Las perlas

“El incremento en el Tuzobús está bastante mal porque hay gente que tiene que transbordar. Es un incremento que a lo largo de la semana y del mes pega bastante en la economía de la gente. Es injusto el aumento porque no tiene mucho tiempo que está funcionando el Tuzobús”

Gerardo Campos Nader

Empleado, sobre incremento a Tuzobús

“Pues tristeza viejo. Toda mi vida. Aquí saqué adelante a mis hijos, son profesionistas. Junté para una casita que Dios me concedió y carrito viejo que tengo ahí. Llegamos a un acuerdo. El nuevo dueño me dio un tiempo para salir. Me dijo: más vale que un buen arreglo que un mal pleito”

Alfredo Yong Cerón

Dueño de los rones de Don Chino

“Tlaxcoapan se vio muy atacado por el tema del robo de hidrocarburo, aunque este tema no es solamente del municipio. Me atrevo a decir que en la reingeniería de las rutas de seguridad pública han disminuido considerablemente el robo de hidrocarburo”

Fernando Maturano Cortés

Secretario general de Tlaxcoapan