El pájaro carpintero

:Que quien en el intento de “chamaquear” resultó “chamaqueada” fue la diputada federal Liliana Oropeza Olguín quien soltó las cifras alegres del Presupuesto 2018 para Hidalgo no solo con imprecisiones sino con falta de tacto político. Y es que la legisladora vio la oportunidad de saludar con sombrero ajeno siendo que no es de las más destacadas en San Lázaro; mismo caso que su homóloga panista MarisolVargas quien quiso seguirle el juego pero aclarando en tarjeta a los medios que sus cifras eran “preliminares”; entonces no saben cuánto se aprobó.

:Que Los que terminaron gestionandomásrecursos que los diputados federales del estado fueron el senador Isidro Pedraza Chávez y los hermanos Chárrez Pedraza a quienes incluso los recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, con lo que aseguraron un año más de fondo extraordinario para sus turbios fines ahora que la famosa bolsa de los “moches” fue eliminada del paquete económico para el siguiente año.

:Que en Ixmiquilpan un grupo de comerciantes unidos ya se organizó para realizar guardias comunitarias y recorridos en vehículos particulares por los barrios de Jesús, Fitzhi, Valante, SanMiguel y Bondho, para vigilar y en caso de sorprender a personas robando afirman que los multarán y podrán a disposición de la autoridad estatal puesto que la policía municipal ha estado muy ocupada acompañando al edil a la Ciudad de México a marchas y manifestaciones en Paseo de la Reforma y Bucareli.

:Que Se acerca el 15 de noviembre, plazo para renovar el PRI en Pachuca y los que suenan para recomponer las cosas en la capital son Esteban Mercado del Movimiento Popular Ciudadano y David Hernández Martínez quien es fuertemente impulsado por grupos allegados Asociación de Profesionales y Técnicos del PRI que lidera el médico Luis Jaime Osorio; de uno de los dos saldría el próximo dirigente capitalino del partido en el poder estatal, dicen.

Las perlas

“No es fácil realizar un campeonato y un congreso nacional charro. Sin embargo, Hidalgo pasa a la historia al realizarlo con el inicio del nuevo gobierno, además es el primero luego de que la charrería fuera declarada patrimonio inmaterial”

Omar Fayad Meneses

Gobernador en inauguración del congreso

“Nadie nos consultó, nadie preguntó si la obra nos afectaba de alguna forma; solamente de un día para otra llegaron y empezaron a talar. La gente lo supo porque comenzaron a mover la tierra”

Habitantes de Tula

Vecinos que impidieron la tala de árboles en la ribera del Río Tula

“A veces los ejidos salen un poco de los límites del municipio; coloquialmente se dice el ejido de Tlaxcoapan y a lo mejor el ejido de Tlaxcoapan tiene parte en Atitalaquia, pero no quiere decir que sea de Tlaxcoapan o viceversa”

Fernando Maturano Cortés

Secretario de Tlaxcoapan, sobre escrituras del centro de salud en Teocalco