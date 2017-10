El pájaro carpintero

:Que En el tema de la recolección de basura en Pachuca, la empresa SaneamientoSANA ventiló que por procedimiento Tec Med debió empezar a operar desde el 16 de septiembre con mínimo una unidad según la propuesta técnica de la licitación ya que las bases lo requerían de dicha manera. Recordaron que desde el viernes, la empresa debía dar continuidad al servicio con toda su flota de camiones, 30 de acuerdo a lo que se comprometió, sin que hasta el momento se vea realmente que estén circulando y trabajando.

:Que Ayer el líder del PRI estatal, Leoncio Pineda Godos, tomó protesta al líder de la Federación de Rutas, Taxisy Complementarios de Hidalgo, Martín Torres Sánchez, quienes vienen a hacer sombra y segunda opción del tricolor ante los arrebatos y berrinches que históricamente han tenido los líderes del gremio de taxistas de la FUTV con RufoNavarrete y otrora dirigentes como Pedro Solares quienes a la mala se han impuesto en más de una ocasión para pedir cosas al tricolor a cambio de apoyo y votos.

:Que El síndico procurador de Apan, Édgar Cruz Rico, evidenció omisiones en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para entregar denuncias hechas por él a los responsables de la revisión de la cuenta pública 2016. Indicó que en pláticas con los señalados, notó que la ASEHno les entregó los reportes que realizó sobre algunas irregularidades, como el incremento de sueldoque se autorizó la alcaldesa María Antonieta de los Ángeles Anaya, quien de 52 mil 500 que ganaba su antecesor, incrementó a 80 mil 458 pesos mensuales, sin la autorización del cabildo.

:Que A quien de plano parece importarle los asuntos de su ciudad natal y cabecera del distrito que representa de forma plurinominal es al diputado local del PRD y ex presidente municipal de Huejutla, Marco Ramos Moguel, quien este fin de semana donde se anuncióriesgo por lluvias y cierre de escuelas desde el pasado viernes, no se le vio, ni se le verá dicen, en apoyo a las comunidades que recorrió cuando ha sido candidato.

***

Las perlas

“Estamos desdoblando trabajos, vamos a iniciar capacitaciones, a hablar en todos los municipios con la clase política, vamos a ir a buscar a las personas más representativas en cada uno de los municipios”

Leoncio Pineda Godos

Presidente estatal del PRI, de cara a las elecciones de 2018

“Me pidieron que no hablara de estas cosas, pero lo voy a hacer; ustedes vieron la salida de Margarita Zavala, ese show no ha terminado, viene otro, van a ver lo que pasará con Rafael Moreno Valle en unos días. Acuérdense de mí”

Francisco Xavier Berganza Escorza

Ex candidato panista a la gubernatura de Hidalgo, sobre situación del PAN

“Yo difiero, que me disculpe mi presidente pero hoy la lucha no es contra el PRI, hoy la lucha es contra el populismo, no nos podemos equivocar, creo que ahí está mal enfocado el razonamiento que está haciendo”

Asael Hernández Cerón

Presidente estatal del PAN, sobre la salida de Margarita Zavala