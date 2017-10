El pájaro carpintero

:Que De nueva cuenta el presidente municipal de Actopan, Héctor Cruz Olguín, volvió a ser mencionado por el gobernador Omar FayadMeneses, pero como siempre para evidenciarlo. Y es que el edil no estuvo presente en la inauguración de la Feria San Francisco 2017 cuando el mandatario acudió a supervisar los stands de Pueblos con Sabor, además de que los demás ediles sí acompañaron al gobernador.

:Que militantes del Sindicato Nacional Revolucionario de la sección 71 piden al alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera que los tome en cuenta para los trabajos en el municipio, ya que solo beneficia a unos cuantos. La dirigente Evelia Ramírez indica que la falta de empleo afecta a más de 70 familias de transportistas, quienes piden trabajo al ayuntamiento. Denuncian que han solicitado audiencia con el edil, quien no ha querido darles la cara y les ha dicho que como sindicato no los atenderá.

:Que la presidencia municipal de San Salvador ignoró las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el actuar del delegado de la comunidad Demacu, quien abusó de un adulto mayor, a quien le pidió 3 mil pesos y el cumplimiento de faena para mantener su propiedad y a quien amenazó con meterlo a la cárcel si no cumplía la “cuota”, por lo que el organismo pidió al alcalde de ese entonces Ismael Martínez y al actual que intervinieran en el caso, pero ninguno ha cumplido con la determinación del ombudsman hidalguense.

:Que esta semana inició la pavimentación de la calle Morelos, en Cuautepec de Hinojosa, donde trabajadores descubrieron una irregularidad más. De acuerdo con el expediente técnico, la pavimentación debe realizarse en cuadros de 3m x 3m con 15 cm de espesor para asegurar la resistencia del concreto y su duración; no obstante, la empresa ejecutora no se ajustó al expediente y la pavimentación se está realizando en bloques rectangulares. De acuerdo con dos ingenieros, esto sólo originará más baches y la presidencia no hace nada al respecto.

***

Las perlas

“Para mí fue muy sencillo, en mi lista van los primeros tres que mandó la Cámara deDiputados porque ellos ya calificaron, la terna se fue con los primeros tres el orden estricto que los diputados me los mandaron, ya no está en mi cancha”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo sobre elección de fiscal anticorrupción

“Lamentablemente, se han perdido algunas tradiciones y el náhuatl ya no lo quieren hablar los jóvenes, por eso también le enseñamos a los niños sobre sus raíces”

Justino Hernández Amador

Acuacultor hidalguense sobre enseñanza de la lengua náhuatl

“La idea de mi adminsitración es que se convierta en una mejor Feria que compita con las mejores de México, “que se vuelva un referente nacional en donde cada día sea más gente de Hidalgo la que participe”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo en inauguración de la Feria San Francisco 2017