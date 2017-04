El pájaro carpintero

:Que De momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene vigente el programa Hoy No Circula durante los días santos, jueves, viernes y sábado, por lo que no podrán ingresar a la capital del país la Zona Metropolitana tal y como lo rige el calendario estipulado. Es decir, el jueves se restringe el acceso a placas terminación 3 y 4, el viernes no podrán transitar vehículos con engomado verde, terminación 1 y 2; en tanto que el sábado también “descansarán” los engomados rojos, con terminación 3 y 4.

:Que Luego del arribo de los tambores monumentales de coquización a las instalaciones de la refinería de Tula, se espera que en las próximas semanas llegue más maquinaria complementaria y que es parte importante de la reconfiguración del complejo petrolero. Están en camino dos tambores más, así como otras estructuras que llegarán en un par de semanas. Así que quienes no pudieron salir de sus casas o detener su camino en la región para tomarse “la foto del recuerdo”, tienen una segunda oportunidad.

:Que No fue sino hasta que intervino el subsecretario de Gobierno en la región Huasteca, Gerardo Canales Valdez, cuando los pobladores de la comunidad de OxtomalIIaccedieron a liberar a los tres funcionarios de la presidencia municipal que secuestraron al mediodía del pasado lunes. Tras 24 horas de angustia y la posterior negociación con el edil RaúlBadilloRamírez, los auxiliares de Obras Públicas pudieron regresar con sus familiares. Lamentablemente, el pueblo tuvo que llegar hasta la extorsión para lograr que se le cumplieran los acuerdos.

:Que En el PRD del Valle del Mezquital hay resentimiento tras lo ocurrido con la expulsión del ex secretario general del sol azteca en la entidad, Encarnación Ortiz, quien se sumó a las filas de Morena. El secretario del partido en la demarcación, Guillermo Hernández Nube, señaló a JoséGuadarrama como el principal responsable del resquebrajamiento que se vive al interior del instituto político en Hidalgo, y es que, asegura, fue el Profe de Jacala quien nombró secretario a Encarnación sin que éste haya aportado algo significativo. “Los errores se pagan”, sentenció.

* * *

Las perlas

"En materia de inversiones el gobernador ha sido y seguirá siendo vigilante de las nuevas inversiones que lleguen al estado; con o sin mejora regulatoria porque es una de sus prioridades: la atracción de nuevas inversiones para la generación de más y mejores empleos”

José Luis Romo Cruz

Secretario de Desarrollo Económico

"Yo no me meto en el tema del Tuzobús, pero si ellos dicen que es necesario que se hagan nuevas estaciones, espero que se hayan hecho los estudios; (las urvan y taxis) necesitan una regulación y una reestructuración de rutas para mejorar la movilidad”

Yolanda Tellería Beltrán

Presidenta municipal de Pachuca

"Estamos preparados para dar buenos servicios, servicios de alta calidad y de excelencia, y hay platillos especiales de esta temporada de cuaresma y estas empresas son de las que más beneficiadas se ven, las que ofrecen mariscos”

Alan Vera Olivares

Presidente de Canirac Hidalgo