El pájaro carpintero

:Que En el mitin de ayer de Andrés Manuel López Obrador en Pachuca no fueron bien recibidos los ex perredistas que anunciaron su cambio en días pasados Encarnación Ortiz, y Miguel Ángel Peña, pero los que de plano se llevaron hasta una rechifla fueron los otrora líderes morales del sol azteca en el estado, Luciano Cornejo y Ricardo Baptista, a quienes les gritaron de todo cuando pasaron a firmar el acuerdo obradorista para ponerse a trabajar y restarle votos a su ex instituto político.

:Que El líder de lo que queda aún en el PRD de Hidalgo, RamónFloresReyes, se desmarcó de los que se fueron a los brazos de AMLO y dijo que era buena su decisión puesto que en el solazteca hidalguense ya no tenían trabajo alguno y estaban prácticamente “vegetando”, o mejor dicho, cobrando sin hacer nada. Ahora el camino para el senador Isidro Pedraza está limpio para que pueda negociar la dirigencia en el estado y lo que podría ser su camino a una candidatura para 2018 en la entidad.

:Que Quienes no vieron lo duro sino lo tupido fueron tres elementos de la policía estatal quienes acudieron a detener una riña en la comunidad de Azoyatla en Mineralde la Reforma; sin embargo y como dice el dicho “el que mete paz, saca más”, y los elementos policiacos fueron a parar al hospital de la golpiza que les dieron pobladores. Ya hay un detenido por los hechos, se abrió una investigación al respecto, pero ahora sí hicieron ver su suerte a los estatales.

:Que Este día inicia la SemanaMayor y más largo periodo vacacional del año; sin embargo los que no van a poder disfrutar del todo son los funcionarios estatales de confianza quienes mantendrán guardias laborales y de ser necesario juntas de planeación pues están en marcha proyectos importantes para Hidalgo que no pueden esperar a días de asueto; a la par, el operativo de seguridad se mantendrá de forma permanente por lo que las autoridades del área también estarán disponibles en todo momento.

Las perlas

"Todos están ahí entregando dinero, tarjetas, despensas, frijol con gorgojo, láminas, tinacos, pollos, patos, cerdos, cochinos eso es lo que son sin vergüenzas corruptos; pero hagan lo que hagan vamos a ganar”

Andrés Manuel López Obrador

Líder nacional de Morena, sobre elecciones en el Estado de México

"Hay que reciclar más y usar energía renovable o sustentable, somos un estado agrícola, desgraciadamente se invierte hoy en importación de fertilizantes químicos que contaminan el ambiente”

Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, sobre rellenos sanitarios

"Se han quejado mucho desafortunadamente en las tarifas del transporte público lo cual ya hemos platicado con el secretario de Movilidad, ha sido una llamada muy recurrente y es la más fuerte, de esas recibimos como cuatro”

Citlali Jaramillo Ramírez

Controlara del Estado, sobre denuncias al 01 800 HONESTO