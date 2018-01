El pájaro carpintero

:Que los que siguen muy activos tratando de entrar a Morena son la gente de Gerardo Sosa Castelán y compañía, ya que dicen que con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dejó de existir buena relación debido a que ya supo lo que todos saben en Hidalgo, que no hay una base real y de trabajo dentro de la llamada “naranja universitaria” y que solo en tiempo de elecciones buscan quien caiga para seguir sobreviviendo.

:Que hablando del partido de la cancioncita de moda, hoy en Pachuca se reunirán en un restaurante de San Javier los líderes del Partido Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, el ex líder pero aún mandón del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Hernández Badillo y el segundo a bordo del Grupo Universidad, Damián Sosa Castelán, quienes definirán los detalles de la alianza para los diputados federales y el Senado, lo que revive las esperanzas varias y varios “suspirantes” rumbo a San Lázaro y Reforma.

:Que Abraham Mendoza Zenteno, líder de Movimiento de Regeneración Nacional en Hidalgo, tuvo que pactar y acceder a varias de las peticiones del ex dirigente magisterial Moisés Jiménez ya que la llegada al partido obradorista de personajes como Christian Pulido Roldán, los hermanos Chárrez, Julio Menchaca Salazar y otros más, lo dejan en desventaja y con pocas canicas para jugar por las tan suspiradas candidaturas.

:Que ya entrados en las candidaturas, quien pretende ser el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para buscar la diputación local por Zacualtipán es Otoniel Ramírez Pérez, el oriundo de Molango y ex colaborador del ex secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, es uno de los que figuran para competir en las próximas elecciones por ese distrito serrano. Ramírez Pérez seguramente no será el único, pero cometan podría ser la llave en el tricolor para llevarse el puesto.

* * *

Las perlas

"Es un número muy elevado, un caso es importante, 70 casos es un mundo, pero un millón de estudiantes es el universo y al compararlo no es tan alto. La SEPH reprueba estás acciones, por ello estamos tomando acciones”

Sayonara Vargas Rodríguez

Secretaria estatal de Educación, sobre casos de bullying en Hidalgo

"En esta ocasión vendrán alrededor de 60 municipios, 20 más con relación al año pasado; se suman empresas, universidades y otros estados que emocionados por el desarrollo de nuestro carnaval nos pidieron incorporarse al desfile”

Eduardo Baños Gómez

Secretario estatal de Hidalgo, sobre carnavales del estado

"Esta vez vamos a tener por la mañana una serie de conferencias; posteriormente una gran convivencia, después el festival cultural chino en el cual tendremos diferentes danzas dragones y leones; tendremos Wushu, Taichí, Kung fu...”

Steve Chi Mikel

Presidente del Centro Chino Mexicano, sobre Año Nuevo chino