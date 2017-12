El pájaro carpintero

:Que el perredista Aldo Molina Santos, presidente municipal de Tenango de Doria es uno de los alcaldes que cuentan con salarios altos a pesar de gobernar uno de los municipios más pobres de la entidad, esta desigualdad es notoria cuando en Tenango el 80 por ciento de la población sobrevive con lo mínimo, los 64 mil pesos que se embolsa mensualmente son una ofensa para sus gobernados, acusan y más aún cuando los mandos medios y directores de áreas también cuentan con sueldos nada bajos.

:Que hay quienes aseguran que la salida de Movimiento Ciudadano no fue porque el PRD y el PAN menospreciaran su capital político, sino por un interés mayor para las próximas elecciones de Hidalgo, aseguran que al igual que Encuentro Ciudadano hubo factores internos que impidieron las alianzas con Morena, por parte del PES y con el Frente en el partido naranja, ahora veremos qué pasa con Damián Sosa y compañía quienes, dicen, ahora irán contra Asael Hernández y Manuel Hernández de PAN y PRD respectivamente.

:Que uno de los primeros inscritos para contender por una diputación federal en el distrito de Ixmiquilpan es Guillermo Hernández Nube quien ya se enlistó ante la instancia correspondiente, este personaje militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) asegura que cuenta con el respaldo de Isidro Pedraza en la zona y espera aparecer en las boletas y salir airoso de las mismas con una curul en la bolsa, así que empieza la carrera electoral en Ixmiquilpan.

:Que recientemente el pasado 24de este mes en Tizayuca se vio a Moisés Jiménez, ex líder magisterial y a Julio Menchaca Salazar, ex priista, en el mitinde Andrés Manuel López Obrador, dicen que ambos personajes ya operan en la entidad para generar votos al oriundo de Tabasco para el año que está por comenzar y estarán visitando al magisterio para que arropen al ex jefe de gobierno.

* * *

Las perlas

"No tengo la menor duda de que tenemos una gran presencia y buena estructura en todo el estado donde podemos competirle al PRI, solamente hay dos partidos que tienen una fuerte presencia y la estructura necesaria para competir en los 84 municipios: uno es el PRI y el otro es MC"

Damián Sosa Castelán

Líder de Movimiento Ciudadano

"Primero que nada respetamos la decisión de Movimiento Ciudadano; sin duda nos hubiera gustado que este Frente no sólo hubiera seguido el trabajo conjunto con MC sino con más actores políticos, pero somos una opción política real en Hidalgo”

Manuel Hernández Badillo

Líder perredista sobre Movimiento Ciudadano

"En esta localidad se están beneficiando a 240 personas, brindándoles tres mil 670 litro de leche en polvo al mes, resaltando que este nuevo punto de venta es gracias al Convenio que se tiene con la Delegación Federal de Diconsa”

Manuel Sánchez Olvera

Delegado de Liconsa en Hidalgo sobre creación de lecherías en la entidad