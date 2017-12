El pájaro carpintero

:Que No obstante que se concluye el ejercicio 2017 el delegado de la Sedatu en Hidalgo, Onésimo Serrano González, gestionó con autoridades nacionales llevar a cabo una sesión extraordinaria del Programa Fondo Minero, con lo cual consiguió que los municipios de Zimapán y Tlanchinol fueran beneficiados con recurso de dicho fondo federal, y posiblemente seguirán los apoyos para el siguiente año; recurso extraordinario a los presupuestos municipales.

:Que Mañana es el último día para que los aspirantes independientes que quieran participar en las elecciones locales del año entrante se inscriban en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, será hasta el último minuto del 23 de este mes que la convocatoria estará abierta, se espera que representantes ciudadanos de las regiones urbanas e indígenas lleguen el sábado a inscribirse y así tengan la posibilidad de aparecer en la boleta electoral del año entrante.

:Que En Ixmiquilpan los comerciantes establecidos en el primer cuadro de la cabecera municipal acusan que la Dirección de Comercio y Abasto permitió la colocación de puestos semifijos en todo el Centro sin importar que los locales que pagan impuestos tengan competencia desleal en plenas fechas decembrinas, por lo anterior piden al edil Pascual Chárrez que respete a los vendedores formales y no permita que más ambulantes inunden las calles céntricas de Ixmiquilpan.

:Que Pese a operativos para inhibir la venta de pirotecnia en el Centro de Pachuca, las redes sociales se han convertido en le nicho perfecto para comerciar con algunos especímenes ilegales que pueden llegar a lesionar seriamente a un adulto. En Facebook se pueden encontrar los llamados Hulks, Garra de Tigre y Gritos de Satanás hasta en 80 pesos, inclusive éstos ya no son hechos con pólvora negra sino con dinamita en pequeñas cantidades, por lo que padres de familia deberían estar atentos a estos anuncios.

* * *

Las perlas

"Aquí en la central tengo un promedio de nueve años y veo que en comparación con otros años, últimamente la situación económica no es muy agradable para todos los puestos, ya que las demandas son mínimas”

Armando Armenta Ortega

Propietario de la carnicería Dany, sobre ventas navideñas en la Central de Abasto

"Las elecciones corresponden a los mexicanos, no queremos injerencia de ningún gobierno extranjero. Luego ya, si el pueblo decide que gobernemos, entonces sí vamos a buscarlo, pero antes no, no deben involucrarse”

Andrés Manuel López Obrador

Precandidato a la Presidencia de México, durante gira en Apan

"Aunque la empresa llegue de la región norte del país, el personal será hidalguense y aquí se tendrá que preparar. La apertura está programada para el primer trimestre de 2018, ahí ya tenemos empleos seguros, con crecimiento”

Miguel Ángel Téllez Téllez

Secretario de Desarrollo Económico de Tepeapulco, sobre Giant Motors