El pájaro carpintero

:Que El edil de Huejutla, Raúl Badillo, se hizo bolas con la organización del Xantolo pues dicen que su equipo de logística se puso nervioso ante la llegada del gobernador Omar Fayad; al final el evento salió bien con cientos de familias que asistieron al encendido de las veladoras tradicionales que se dejan para el camino de la almas e incluso el mandatario estatal, acompañado de parte de su gabinete, recorrió algunos comercios y se tomó fotos con jóvenes asistentes, mujeres, trabajadores y todos los que se le acercaban.

:Que La Huasteca es la zona de Hidalgo que más representantes de elección popular tiene a nivel federal y estatal; sin embargo algunos no se paran ni por obra y gracia del patrono de los políticos como es el caso del perredista Marco Antonio Ramos Moguel, ex alcalde de Huejutla, precisamente, quien ni por ser del municipio acompañó a la gente al festejo de Día de Muertos. Muchos dicen que el diputado local ya no vive en la demarcación que gobernó hace unos años, a causa de que su popularidad no es de lo mejor que se diga.

:Que Ahora la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo deberá aumentar y endurecer sus inspecciones luego de que se diera a conocer la venta de carne de caballo en algunos establecimientos de la capital. La Copriseh, que se supone para eso está, no había detectado este procedimiento en carnicerías y establecimientos de comida en la que sustituían la carne de res por equino. Ahora tendrán trabajo por hacer, pero aseguran que desde la llegada de Gabriela Ceballos los inspectores no son muy productivos.

:Que Luego de su tradicional procesión por las calles de Pachuca, ayer Óscar Pelcastre, líder de los comerciantes ambulantes de la capital y del culto a la Santa Muerte, señaló que el año entrante su organización tendrá amplia participación política. Ahora resulta que podría apoyar a los candidatos que emanen del Movimiento de Regeneración Nacional por considerarlos la mejor opción. Ya veremos si Abraham Mendoza y compañía le abren las puertas a este personaje identificado con el priismo y con el más allá.

* * *

Las perlas

"Hoy Hidalgo tiene un nuevo récord Guinness. En honor a la fiesta del Xantolo 2017, construimos el Altar de Muertos más grande del mundo. El Xantolo es parte de la gran riqueza cultural que tenemos en Hidalgo, son un orgullo nuestras tradiciones”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo durante el Xantolo

"Pedimos que el actuar de quienes son titulares de los poderes no caiga en las conductas como la del secretario de Desarrollo Social y de los funcionarios de Colima que originaron la nulidad de la elección de gobernador en 2015”

Arturo Aparicio Barrios

Propietario del PT, sobre actuar de consejeros electorales

"Nos sentimos muy comprometidas, sabemos que tenemos una semifinal por delante contra un equipo que hace muy bien las cosas. No nos preocupa el ser favoritas, estamos metidas en lo que debamos hacer en la cancha”

Joselyn de la Rosa

Mediocampista de las Tuzas, ante duelo contra UANL