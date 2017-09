El pájaro carpintero

:Que Jovani Miguel León Cruz, alcalde de Tlaxcoapan, no llegó a acuerdo con vecinos que se protestaron ayer durante su informe de gobierno. El mandatario salió corriendo resguardado por su personal de seguridad y huyó del sitio, dejando ahí al representante del gobernador y a Asael Hernández Cerón, líder del PAN estatal. Por más que León Cruz quiso ocultar su informe no pudo evitar las muestras de inconformidad en su contra, encabezadas dicen, por el ex edil Miguel Ángel López.

:Que Personas “vivales” han lucrado con el dolor y angustia de quienes sintieron el sismo de 7.1 en Pachuca y su zona metropolitana, pues ciudadanos reportaron en colonias céntricas de la capital hidalguense, como la Morelos o la Doctores, a dos personas que tocaron las puertas de las casas diciendo que eran miembros de Protección Civil y pretendían ingresar a los hogares donde observan lo que pueden robar. Las autoridades alertaron de inmediato a la población sobre estos presuntos ladrones y aclararon que no se están realizando visitas domiciliarias.

:QueEducadoras de la guardería dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reportan severos daños al inmueble ubicado en la colonia Aquiles Serdán en Pachuca. Grietas en pisos, paredes y techos dicen que son visibles en el sitio de resguardo para los hijos de trabajadores de la máxima casa de estudios, sin embargo, Protección Civil les indicó que son daños superficiales a pesar que las cuidadoras manifestaron sus dudas y preocupación.

:Que La que ya balconearon en su distrito es a la diputada local Mayka Ortega Eguiluz a quie gente de municipios del Altiplano la califica como déspota, ya que en varias ocasiones ha dejado plantados en eventos a quienes le brindaron la confianza del voto, además de que les contesta mal las peticiones de gestión y pareciera que les está haciendo un favor cuando es su obligación como representante de la región el servir a la población. Dicen que la diputada ya se veía favorecida con cargos en el PRI estatal en el área de mujeres, pero al final no le tocó nada y por eso está enojada.

* * *

Las perlas

"Tenemos el padrón disponible y a la espera, aún no nos dan una indicación hacia dónde dirigirlas, pero estamos al pendiente. Asimismo, ayer por la mañana nos pidieron de manera urgente herramientas menores como palas, picos, carretillas y demás que ya sumamos”

Carlos Henkel Escorza

Presidente de CMIC sobre apoyos

"Todavía no mandamos a Chiapas, habré de llamar a las autoridades chiapanecas para ver si necesitan o si ya les llegó lo suficiente para su contingencia porque si no hay que mandar algunas toneladas de apoyo a esa entidad federativa”

Omar Fayad Meneses

Gobernador sobre ayuda a estados afectados por sismos

"Este tipo de eventos nos alertan para seguir trabajando con la UNAM para que en Ciudad del Conocimiento puedan generar centros de estudios de geofísica en el estado, que se tengan más y mejores datos de estos fenómenos”

Alonso Huerta Cruz

Director de CITNOVA sobre centro de investigaciones sismológicas