El pájaro carpintero

:Que Quien sigue siendo mal visto por los militantes de Morena en el distrito XIV con cabecera en Tula es el candidato Ricardo Raúl Baptista González, el cual es señaladopor ser una imposición del Grupo Universidad en aquél distrito; asimismo, quien fue señalado por incorporarse al desfile del 1 de Mayo de los trabajadores del ayuntamiento de Atotonilco de Tula fue el candidato del mismo partido por la diputación federal, Julio César Ángeles, quien fue mal visto por intentar hacer de un desfile un acto proselitista.

:Que Vaya apapacho le dio el dirigente estatal del PRI, Leoncio Pineda Godos, al líder moral del Consejo Supremo Hñahñu, Roberto Pedraza, durante su tradicional comida de cumpleaños en Ixmiquilpan. Ante miles de comensales, Pedraza agradeció la presencia del presidente del CDE del PRI, mientras que el líder tricolor aprovechó para saludar a todos los asistentes en el evento que reunió a buena parte de la clase política hidalguense y a muchos actores que quieren jugar en la actual elección, sobre todo en el Valle del Mezquital.

:Que Este día inicia la venta de las nuevas tarjetas para el Tuzobús en Pachuca y la zona metropolitana las cuales fueron renovadas en diseño y códigos de seguridad; lo malo es que las autoridades de la Secretaría de Movilidad siguen sin poner atención a los llamados centros de carga que son establecimientos particulares donde supuestamente se puede recargar la tarjeta para usarse sin contratiempos, y en la mayoría –papelerías y tienditas- nunca sirve el sistema o no saben cómo realizar la recarga.

:Que Ya es oficial. Han vuelto las inundaciones a la capital del estado y la zona metropolitana producto del mal estado de las vialidades, la basura en las alcantarillas y las obras de edificaciones que se tienen por todas partes. Bastan unos minutos de precipitaciones, como las de ayer, para que la ciudad quede completamente encharcada como ocurrió en Zona Plateada, boulevard Ramón G. Bonfil y Luis Donaldo Colosio donde hasta piedras y lodo terminaron en el asfalto con el riesgo que representa el manejo a alta velocidad muy practicado en Pachuca.

* * *

Las perlas

"Esta es la cifra más baja de credenciales que llevamos a resguardo en 18 años, las personas ya están en el padrón electoral pero como no fueron por su credencial no están en la lista nominal y no van a poder ejercer su voto”

Anaya Alicia Hoyo Chalit

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE

"La antigüedad de un trabajador no está sujeta a una plaza, la antigüedad es con base en los años de cotización que se hagan al ISSSTE, no se pierde absolutamente nada con la evaluación”

Luis Enrique Morales Acosta

Secretario de la sección 15 del SNTE, sobre evaluación docente

"El sindicato está entregando contratos con carácter indeterminado y está anulando los contratos de plaza base y los nombramientos del llamado el código 10 de plaza base y del código 95 llamado el interinato ilimitado”

Armando Azpeitia Díaz

Líder de la CNTE en Hidalgo, sobre estabilidad laboral para maestros