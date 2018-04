El pájaro carpintero

:Que En su visita a Hidalgo, Gonzalo López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador definió detalles de lo que será la visita del candidato presidencial de Morena a Tula el próximo 9 de mayo; lo que no quiso hacer fue fijar una postura respecto a los departamentos que José Antonio Meade, candidato del PRI, acusó no fueron declarados como propiedades. El menor de los López simplemente soltó una carcajada, esquivó cuestionamientos y dijo ser solo voluntario por la defensa del voto en el partido de su padre.

:Que Previo al inicio de la asamblea de Morena en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Mineral de la Reforma un grupo de consejeros estatales se manifestaron en contra del Grupo de los Sosa Castelán por considerar que las candidaturas a diputados locales no fueron consensadas entre el grueso del partido. Minutos más tarde llegaron hasta allegados de la FOIDEH que aglutina a comerciantes ambulantes para protestas por la misma causa, lo que deja claro que Gerardo y Damián Sosa se están echando a más enemigos encima.

:Que La sorpresa en el inicio de los arranques de campaña para diputados locales la dio el aspirante del PRI en Actopan, Roberto Núñez Vizzuett, quien reunió a más de 3 mil personas de los municipios de El Arenal, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, y San Agustín Tlaxiaca, así como al líder de la CNC, diputados federales, locales, y personajes que se sumaron a su llamado de buscar recuperar los espacios en la demarcación que actualmente gobierna Encuentro Social.

:Que Menudo lío se formó en el tianguis que las autoridades municipales de Mineral de la Reforma permitieron instalar en la avenida que divide San Cristóbal de La Providencia, ya que casi todos los comerciantes que llegan cada domingo a vender a ese sitio son vecinos de la zona y son independientes a cualquier tipo de organización, por lo que la UNTA ya les echó el ojo y buscan controlar también ese espacio y a sus ocupantes. Ayer estuvieron muy caldeados los ánimos y los gritos y muchas familias optaron por alejarse del sitio ante la probabilidad de que de las palabras pasaran a los golpes.

* * *

Las perlas

"Está latente un fraude, son muy tramposos los del PRI-AN andan maiceando por credenciales de elector, andan maiceando, tirando mucho dinero para comprar voluntades y tenemos que estar preparados”

Gonzalo López Beltrán

Hijo de AMLO, sobre defensa del voto en las próximas elecciones.

"Nosotros hablamos con seriedad, no engañamos, decimos hasta dónde podemos llegar, hablamos con claridad, a veces eso cuesta votos, pero preferimos eso a no engañar, a no mentir”

Miguel Ángel Osorio Chong

Ex secretario de Gobernación, sobre costos de hablar con la verdad en campañas

"Y en ese tenor se encuentran los otros jóvenes que tendrán la oportunidad de votar por primera vez, por lo que se tiene ese acercamiento con la juventud para convencerlos a votar y a que tomen la mejor decisión”

Marlen Medina Fernández

Candidata a diputada federal