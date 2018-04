El pájaro carpintero

:Que Ayer se reunieron Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga Delgado y Lorena Cruz Sánchez, todas candidatas del PRI al Senado, con familias de migrantes en Hidalgo donde se comprometieron a gestionar apoyo consular y de protección para los paisanos hidalguenses del Valle del Mezquital, además de que ofertaron durante actos proselitistas que terminarán, de llegar a la Cámara Alta, con la gestión burocrática de proyectos para el campo, a fin de que el recurso llegue de una manera más directa a los campesinos del país.

:Que Bastó una tarde de lluvia para que los fraccionamientos del sur de Pachuca en los límites con Zempoala, se volvieran a anegar en sus calles y entrada de las viviendas, situación que ya fue denunciada con anterioridad y que provocó hasta una denuncia por difamación que sigue en curso. A quienes le fue peor fue a los habitantes de dos comunidades en Zempoala donde el granizo derrumbó los techos de al menos 9 viviendas, con únicamente daños materiales y sin víctimas que lamentar.

:Que El tema de la desaparición y muerte de los tres jóvenes estudiantes en Jalisco fue captado políticamente por la candidata a diputada federal por Morena en Pachuca, Lidia García, quien ni tarda ni perezosa se pronunció en el municipio de Zapotlán por la reparación del daño y la exigencia de justicia; lo malo fue que nadie le siguió la corriente, pues en un tema tan delicado y que no es de injerencia local, lo que menos aprueban los ciudadanos es que intenten sacar raja de algo tan lamentable.

:Que Ayer de nueva cuenta un accidente carretero en los entronques con la México-Pachuca terminó en tragedia con la muerte de una familia que recibió el impacto de un autobús de pasajeros de la línea ODT a la altura de Villa de Tezontepec; en el sitio fallecieron la pareja de 29 y 24 años y sus hijos de 6 y 1 años, mientras que el chofer de la unidad huyó del sitio. La velocidad y nula vigilancia en la vía federal que une a la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, sigue siendo un peligro para millones de personas.

* * *

Las perlas

"Sí está secuestrado el PAN y el que muchos panistas estén sumándose al proyecto de Morena es un reflejo de esta situación; hablo de los liderazgos porque no hay presupuesto para estructuras y hay desorganización civil”

Alejandro Moreno Abud

Funcionario, sobre su salida del Partido Acción Nacional

"Cuando son diputados se vuelven representantes populares electos y no se les puede retirar del cargo, debido a que sólo renuncia a la militancia partidista no a la diputación, nunca renuncia al cargo”

Manuel Alberto Cruz Martínez

Presidente del IEEH, sobre queja del PAN contra ex diputado

"Los invitaría a estudiar con detenimiento la ley porque expresa que es para todo tipo de campaña política, del orden federal o estatal; la prohibición está para el transporte público de Hidalgo, no distingue para qué tipo de comicios”

Mariana Bautista de Jesús

Diputada, sobre prohibición de propaganda electoral en transporte público