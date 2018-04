El pájaro carpintero

:Que Quien ya trae aires de grandeza es la candidata a diputada local del PAN del distrito 13 de Pachuca, Guadalupe Rodríguez Uribe, quien se ha encargado de fracturar a la militancia de su partido en la capital hidalguense y de alejar a los simpatizantes blanquiazules por sus nuevos nexos con el líder con licencia del blanquiazul Asael Hernández Cerón, de seguir así se verán mermadas las posibilidades de obtener la candidatura y pasará desapercibida en la campaña, dicen.

:Que Quien tuvo un paso efímero con pocos resultados al frente de la delegación federal de la Profepa fue Juan Ramón Gamboa Méndez, quien desde su llegada se dedicó a hacer más enemigos que aliados; una de ellas fue Brenda Corona Rodríguez quien dicen, afirma en las oficinas que con su “poder e influencias” logró que quitaran al delegado anterior y que si no la dejan “operar con proveedores” el recién nombrado Sergio Islas tampoco durará en el cargo, al final delegados pasan en esa delegación y Corona Rodríguez sigue en su lugar nada más mirando.

:Que Desde la llegada del actual Consejo General al IEEH que preside Guillermina Vázquez Benítez se ha demostrado el compromiso del órgano comicial con la ciudadanía llevando a cabo elecciones transparentes; para ejemplo, desde el anterior proceso electoral, así como el que hoy se vive a nivel local, se ha destacado el trabajo que la Consejera Presidenta con los partidos políticos que compiten a nivel estatal.

:Que la Delegación en Hidalgo del IMSS rechazó haber tenido recibido reportes de percances con los elevadores dentro de alguna de sus unidades médicas por lo que no se tiene registro de pacientes o trabajadores heridos. Tanto la jefatura de Prestaciones Médicas como de Servicios Administrativos, afirmaron que mantienen en constante vigilancia la actividad de los elevadores, y no tienen comentarios sobre el malfuncionamiento de estos; cabe recalcar, que la caja negra que contienen no muestran ningún dato sobre algún movimiento inhóspito de gravedad. El único movimiento que se puede llegar a sentir, es cuando hay variaciones en la energía eléctrica.

* * *

Las perlas

"No existen soluciones mágicas para los problemas de México ni tampoco será el gobierno quien provea a la gente de todos los satisfactores básicos, porque el Estado mexicano debe desterrar el paternalismo, que solo genera retraso e impide el desarrollo personal de las familias y comunidades”

Héctor Pedraza Olguín

Candidato a diputado

"La base que nosotros reforzamos en su momento, de la que fuimos parte de su creación de Morena en Hidalgo, nos permite decir abiertamente que no vamos con ellos, que estamos viendo un partido derrotado en Hidalgo”

Mariano Torres Lestrade

Dirigente del movimiento independiente hidalguense sobre Morena

"Lo que queremos es que se cambie la idea de que niños y adolescentes no pueden opinar porque son menores; la idea es que pensamos en ellos como sujetos plenos que ejercen sus derechos, básicamente ese es el proyecto que vamos a realizar durante todo este año”

Rafael Castelán Martínez

Coordinador de fortalecimiento en Seiinac