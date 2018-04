El pájaro carpintero

:Que Ayer se le vino la noche a Morena en Hidalgo luego de que los propios consejeros estatales rechazaron la lista de candidatos propuestos supuestamente por la dirigencia nacional del partido obradorista para diputados locales donde aparecen nombres como el del ex rector de la UAEH, Humberto Veras Godoy, y al menos cuatro funcionarios universitarios al servicio del grupo de Gerardo Sosa Castelán mejor conocido como “La Sosa Nostra”, quien en una semana dejó liquidado a Movimiento Ciudadano y llegó a Morena para hacerse con las candidaturas que muchos, afirman, pelearon desde hace más de un año.

:Que A quien le siguen lloviendo reclamos por parte de los habitantes de Ajacuba es al edil con licencia, Salvador Pérez, virtual candidato del Partido Verde en el distrito 7 con cabecera en Mixquiahuala, quien mientras se registraba ante el IEEH, en su demarcación habitantes exigieron una explicación sobre los proyectos de obra pública que presuntamente se ejecutarían. Es tanta la molestia de la gente que amagan con buscar al “candidato” en su campaña o con bloquear la carretera y exigirle aclare su nula productividad como alcalde, este puede ser un foco rojo en las elecciones locales para el PRI.

:Que Los sacrificados de Morena fueron el regidor con licencia Navor Rojas y el ex presidente municipal de Tulancingo, Julio Soto Márquez, hasta hace unos días considerados como aspirantes a las candidaturas para diputados locales; sin embargo, tampoco contaban con la astucia del mayor de los chapulines colorados del Grupo Universidad, el ex edil de Apan, Rafael Garnica quien se coló de nueva cuenta para competir en una elección, lo mismo que la ex regidora panista, multifuncionaria de la Universidad, Roxana Montealegre Salvador.

:Que La Policía Estatal salvó la vida a un hombre que intentó arrojarse desde un puente peatonal en Río de las Avenidas en Pachuca en las inmediaciones de la ciclopista lo que se logró mediante el sistema de videvigilancia que ya entró en funciones en el municipio de Tulancingo, por lo que hay buenas esperanzas de modificar la cifra de índices delictivos en las principales ciudades del estado.

* * *

Las perlas

"Los delincuentes entran a la cárcel y salen en dos horas; necesitamos detallar qué podemos modificar en la ley para que realmente la piensen cuando vayan a robar. Tienen ya un negocio, porque no les pasa nada y siguen operando, robándonos más que lo material, nuestra tranquilidad”

Daniel Ludlow Kuri

Candidato a diputado federal

"No tenemos una cultura de la prevención, cuando llegamos a los hospitales es porque el bienestar físico está muy deteriorado; de igual manera, la infraestructura hospitalaria no ha llegado a un desarrollo óptimo”

Citlali Jaramillo Ramírez

Candidata priista a diputación local sobre importancia de la infraestructura médica

"Estamos pidiendo que en este momento se pueda realizar una duplicidad en los registros para que tengamos el tiempo necesario para subsanar el proceso; obviamente esto con la intención de darle legalidad y certeza a la militancia de Morena”

Luis Enrique Cadena García

Titular de Organización en Morena