El pájaro carpintero

:Que Ayer el gran ausente en la visita de las dirigencias nacionales del PAN y PRD a Hidalgo fue el ex candidato a senador, José Guadarrama Márquez quien al no verse favorecido con la designación para abanderar al Frente en una elección más, ya no acude ni apoyo ni envía a su gente a los eventos del perredismo en el estado ni municipios, por lo que más de uno ya elucubra que el profesor de Jacala está comenzando a operar políticamente para el PRI y Morena, pues también tiene sus alcances en esos partidos.

:Que Pobladores de Tlaxcoapan demandan al gobierno el cumplimiento de obras ya anunciadas para el centro de salud municipal, al cual se destinaron más de 600 mil pesos en noviembre pasado. Aseguran que hasta ahora no se ha ejecutado ningún proyecto y que deben esperar más de dos horas para ser atendidos por especialistas y la falta de medicinas. También dicen que no hay energía eléctrica para hospitalizar a pacientes y evidenciaron la falta de sanitarios y que el alcalde Jovani León Cruz se niega a atenderlos.

:Que Los que anunciaron su regreso a la grilla en campañas son los integrantes del SME en el Valle del Mezquital pues ya se les vio haciendo acto de presencia en eventos de Morena, el PRD y hasta el PRI, por lo que nadie descarta que puedan vender su amor al mejor postor de cara a las elecciones presidenciales; en los distritos hidalguenses, algunos grupos de ex electricistas ya dieron su respaldo a candidatos del PT y otros incluso dicen que jugarán con el “independiente” Julio Hugo Sánchez Quiroz en el distrito 02 de Ixmiquilpan.

:Que A la inseguridad en la carretera México-Pachuca por los asaltos a autobuses se suma la falta de señalización e iluminación en tramos como el de la comunidad Los Ángeles en Tolcayuca con dirección a Pachuca donde no existe separación de carriles, lo que ha provocado que de noche y madrugada se presenten accidentes entre vehículos particulares y camiones de carga. Además, el nulo control en niveles de velocidad también dejó víctimas mortales en lo que fueron las dos semanas de vacaciones de Semana Santa.

* * *

Las perlas

"Dialogamos, intercambiamos experiencias sobre problemáticas en las distintas entidades, puntos de vista, vivencias; dialogamos para analizar las problemáticas que vamos a exponer ante los partidos políticos”

César Cruz Benítez

Gobernador indígena de Hidalgo, sobre inclusión de indígenas en partidos políticos

"El presidencialismo ha hecho mucho daño, la concentración del poder en una sola persona ha lastimado a nuestro país y creemos que tenemos que cambiar, por eso Ricardo Anaya propone un gobierno de coalición”

Damián Zepeda Vidales

Presidente nacional del PAN, sobre el candidato a la Presidencia Ricardo Anaya

"Lo llevamos al veterinario y ya no hubo remedio, que lo habían envenenado, que fue un veneno muy potente el que le dieron (…) el perro estaba bien, todavía en la mañana fue a dejar al niño y se regresó, fue con mi hijo al mercado”

María Eugenia

Vendedora de Real del Monte, sobre perros callejeros en el municipio