El pájaro carpintero

:Que Quien sigue sin poder comprobar la procedencia del gasto en la Universidad y su Patronato es Gerardo Sosa Castelán a quien le saldrán más facturas en próximos días sobre las compras que ha realizado con dinero de los universitarios como la camioneta de lujo que adquirió en Puebla y que costó 1.2 millones de pesos. Ayer la Secretaría de Gobierno estatal reveló que el rector y el presidente del Patronato rechazaron un intentode acuerdo para levantar la huelga, y de paso, que incumplen con sus obligaciones como patrones.

:Que Fiel a sus malas decisiones en el ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, Haydeé García Acosta, pidió a los regidores priistas proponer un cambio en la fecha de la elección a los delegados del municipio, es decir, en lugar de realizarse durante el mes de enero como lo marca la Ley Orgánica pretende realizar la elección el primer domingo de julio y aplicarlo en el presente año, lo que llevó risas y una negativa rotunda de la mayoría de regidores quienes se preguntan quién asesora a García Acosta que busca empalmar la elección de sus autoridades auxiliares con la que llaman la elección histórica del 2018.

:Que A quien le “llueve duro en su milpita” es a Gustavo Calleja, acaecido representante de Morena en Ixmiquilpan, pues dicen que este personaje es el culpable de vender el Movimientocontra el Gasolinazo y de echar todo el trabajo social a la basura. Armando Monter, uno de los integrantes de dicho grupo asegura que Callejas es el único responsable de enterrar la lucha contra los aumentos a la gasolina y por ello no debe ser considerado como portavoz y mucho menos como aspirante a una candidatura, lo que traería votos en contra de #TuYaSabesQuien.

:Que En Huejutla el presidente municipal Raúl Badillo autorizó que se coloque una pantalla gigante en la plaza principal para que se transmitaen vivo el capítulo 130 de la serie Dragon Ball Super. Al parecer el edil dio su apoyo para que un grupo de jóvenes lleve a cabo el evento.

* * *

Las perlas

"Crecen los casos de violencia hacia menores de cuatro años, tenemos altos índices de embarazo juvenil y un elevado consumo de alcohol entre las personas de 12 y 65 años, muy por encima de la media nacional”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo, en el noveno Congreso de la Familia

"Más bien estamos en una sociedad que está aceptando actualmente a la mujer empoderada, a la mujer que tiene la capacidad de hacer lo que sea y que lucha por sus sueños y nosotras las mujeres estamos orgullosas de ello”

Kristal Silva Dávila

Representante de México en Miss Universo 2016, sobre equidad de género

"Por el momento no dan servicio, sólo a veces asesorías; sabemos que este elefante blanco no está trabajando al cien por ciento; las mismas trabajadoras dicen que no están trabajando como deben”

Erika Pérez Castilla

Síndico procuradora jurídica de Tepeji, sobre ciudad de las mujeres