El pájaro carpintero

:Que La líder del sindicato del personal académico de la UAEH, Lidia García Anaya, confesó ayer que el gremio universitario no cuenta con un fondode resistencia, herramienta empleado por las organizaciones sindicales en el país para insumos y soporte en tanto dure una huelga o paro laboral; lo anterior denota que tanto la Universidad como el sindicato están en la quiebra y sobreviven de cualquier fondo a disposición por inferior que este sea, lo que también se traduce en malos manejos administrativos pues ¿dónde está el dinero de los universitarios?

:Que El rector Adolfo Pontigo Loyola no tuvo más remedio que aguantar las críticas a su gestión y al nulo manejo que tiene para poder solventar un problema con los sindicatos universitarios. Ayer un grupo de maestros del ICEA en guardia solicitaron la atención de la máxima autoridad universitaria, lo que al parecer no fue escuchado, pues acusan estar bajo presión y agresiones, además de que no tienen ayuda de los demás participantes del movimiento y solo los estudiantes han visto por ellos.

:Que Las diputadas locales Gloria Romero León y Sandra Simey Olvera Bautista coincidieron en que se investigue a fondo el caso de las universidades estatales involucradas en el desvío de fondos federales, ambas argumentan que se debe conocer qué pasó realmente con ese dinero y se deslinden responsabilidades y en todo caso se castigue a los involucrados conforme a Derecho.

:Que En la novela Pascual-Morena un nuevo capítulo se vivió ayer con el deslinde del partido político de una supuesta movilización convocada por el presidente municipal de Ixmiquilpan en la que se apoyaría de los lopezobradoristas en la Ciudad de México, sin embargo, todo le salió mal al edil de Ixmiquilpan quien no tuvo convocatoria y de 70 camiones programados solo llegaron una veintena con menos de la mitad de su capacidad por unidad a la marcha. Mientras tanto, Pascual desayunaba en Pachuca en un restaurante de por los rumbos del PRI.

* * *

Las perlas

"Este ha sido un gobierno que ha trabajado por el bienestar de los mexicanos y que ha impulsado cambios que México demanda para liberar todo su potencial. Es una administración que ha renovado la esperanza social”

Eviel Pérez Magaña

Secretario de Desarrollo Social federal, sobre política social del país

"Hacemos votos para que esta situación que atraviesa la Universidad Autónoma y los respectivos sindicatos pueda ser solucionada a la brevedad porque obviamente es muy importante que los alumnos estén en clase”

María Luisa Pérez Perusquía

Presidenta de la Junta de Gobierno local, sobre huelga en la UAEH

"Hubo un proceso de designación en el Frente PAN-PRD donde estaba pretendiendo participar; sin embargo, se tomaron ya decisiones aparte de las dirigencias nacionales y aún no están terminadas las cosas”

Cipriano Chárrez Pedraza

Exdiputado local del PAN, al no ser considerado por el Frente