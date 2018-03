El pájaro carpintero

:Que Quien le está saliendo mal la “operación” política en contra de su propio partido es a Asael Hernández Cerón, dirigente del PAN en Hidalgo quien se dice mandó a Antonio Mota el aspirante del Grupo Universidad a impugnar el registro de candidatura de Daniel Ludlow para el distrito 6 en Pachuca; además, Asael ingresó un documento del cual se duda su veracidad en donde afirma que Rafael Moreno Valle le pide ser el candidato al Senado por Hidalgo, situación que nadie cree y que podría derivar en una investigación por falsificación de documentos.

:Que Tan sólo en una semana y media la primeria Josefa Ortiz de Domínguez localizada en el Barrio de Camelia en Pachuca fue robada tres veces. La directora Rocío Ángeles Carrillo contó que el equipo de cómputo, audio y cañones robados representan una pérdida de 120 mil pesos. Dos de los hurtos se registraron el 17 y 22 de febrero, el último fue ayer. Padres de familia y autoridades de la escuela culpan a los tutores de estudiantes, pero no especificaron nombres.

:Que Quien de plano superó a su antecesor es la alcaldesa de Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, quien en 4 meses de gestión del 2016 no comprobó más de 2 millones de pesos. Es decir en 4 meses Anaya Ortega gastó y no comprobó lo que José Fernando Hernández en 8 meses de gestión. Ya en Apan hacen el pronóstico del adeudo del ejercicio fiscal 2017 quienes estiman más del 10 millones de pesos por lo que ahora se entiende que no haya recurso para obras y acciones en la demarcación.

:Que El Congreso de Hidalgo designó a los titulares de los órganos internos de control de los entes autónomos estatales a pesar de las resistencias y el proceso legal que lleva en contra la Universidad Autónoma de Hidalgo. Adalid Aldana Rodríguez fue designada como contralora interna, cargo que no podrá asumir debido al fallo en favor de la casa de estudios, pero que de acuerdo a especialistas en Derecho, terminará siendo resuelto en apego a las reformas del Congreso y por ende, Aldana se incorporará a la UAEH.

* * *

Las perlas

"Si al final no se da la inhabilitación a las personas que puedan haber tenido injerencia en ese actuar, por lo menos que se fijen algunas medidas cautelares en ese tema para que no se vayan a sustraer de la justicia”

Héctor Chávez Ruiz

Dirigente perredista sobre inhabilitar funcionarios acusados de corrupción

"Le pedí al secretario de Educación pudiera platicar con los servidores de las universidades que están involucrados a efecto de pedirles que se retiren y faciliten la investigación de los cargos que hoy ostentan para que se abra la investigación a fondo”

Omar Fayad Meneses

Gobernador, sobre investigación a rectores

"Lo que sigue ahora es que estas personas se presenten ya en los organismos autónomos y en la Auditoría Superior para que puedan tomar el encargo que se les ha conferido”

María Luisa Pérez Perusquía

Presidenta del Congreso, sobre designación de titulares de órganos de control