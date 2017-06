El pájaro carpintero

:Que Ayer hasta altas horas de la noche secretarios de todos los niveles del SNTE Sección 15 mantuvieron una protesta en Recursos Humanos de la SEPH en donde se evidenció la falta de capacidad para alcanzar acuerdos de parte de Rodolfo Escudero a quien no es la primera ocasión que le toman las instalaciones y deja mal parada a la dependencia que intenta sacar a flote la secretaria Sayonara Vargas. Dicen que a pesar de los anuncios del líder del SNTE en Hidalgo, se requiere representatividad real en las oficinas educativas estatales.

:Que Las redes sociales se han convertido en una magnífica herramienta de comunicación, pero también es importante no dejarse llevar plenamente por lo que circula ahí; también, las dependencias oficiales deben estar muy atentas a todo lo que circula en redes y salir a precisar determinada información, como ocurrió con un conato de riña en la entrada al Club de Golf, video que se propagó como intento de secuestro, pero que más tarde desmintió la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

:Que Ocho meses no es poco tiempo ni para soslayarse, y menos aun cuando hay un trabajo permanente en todas las dependencias estatales que heredó la administración anterior; por tanto, la justificación de Fátima Baños Pérez, por los malos resultados tanto en la Olimpiada Nacional como en el Nacional Juvenil, son inadmisibles. Tras caer en ambos medalleros: del sitio 24 al 26 en el primero, y del 17 al 23 en el segundo, la hija del secretario de Turismo lo atribuyó a “la inexperiencia y a que no se trabajó adecuadamente con generaciones”. ¿Qué, ese no es su trabajo?

:Que Si la Secretaría de Cultura estatal, el propio gobierno del estado y la presidencia municipal de Pachuca, apoyan en serio la realización del Pachuca Film Fest, este se puede convertir dentro de poco en uno como la categoría que ya tienen, por ejemplo, el de Morelia y el de Acapulco. Lo que se requiere también es quitarse de grillas, estridencias y protagonismos, porque los pleitos surgidos a principios de año estuvieron a punto de cancelar su presentación este año.

* * *

Las perlas

"Hay mucho qué difundir y explotar, y es por eso que debemos generar una mayor proyección en la Ciudad de México y tener mayor promoción en estos espacios que son visitados por el turismo nacional e internacional, y así posicionar a Hidalgo en todo México y el mundo”

César Aldama Muciño

Titular de Infraestructura Turística

"Como todos los estudiantes que vienen de otras instituciones y buscan una equivalencia, primero deben acudir a la Dirección de Estudios Profesionales, en la cual se ve la carrera y la disponibilidad, y en base a eso si todo es positivo se les ingresa en el programa que le toca cursar”

Jorge Martínez Muñoz

Subdirector Académico del ITP

"Es un platillo prehispánico que es originario de Actopan, ese platillo es el que va a engalanar las actividades de la feria este fin de semana, habrá cerca de 20 expositores de este platillo en el marco de este festival del Ximbó”

Omar Pérez Mendoza

Director de Desarrollo Económico y Turismo de Actopan sobre festval del Ximbó