El pájaro carpintero

:Que En Santiago Tulantepec después de 9 meses de gestión la administración parece tomar rumbo equivocado ya que la alcaldesa Paola Domínguez y su equipo más cercano parecen que flotan y el suelo no es digno de que lo pisen. Ella es rara la vez que se aparece en el palacio municipal, su secretario municipal que no domina el tema de la política interna y dicen que evade los temas, además de que su tesorero, Edgar Cerón, admite que no tiene el perfilpero que es un “buen abogado”, puestos claves que sin fundamento traen al municipio en jaque.

:Que A unos días de que inicie la Feria en Actopan los números de inseguridad específicamente en robo de autos se han incrementado. Hace unos días en la calle Ocampo a un lado del palacio municipal una familia más perdió parte de su patrimonio ante la incompetencia del edil Héctor Cruz y su equipo de seguridad. Los vecinos de Actopan saben que el tema de inseguridad es rebasado ampliamente y actualmente hay temor de salir o dejar sus vehículos en el Centro de la ciudad por lo que el tema podría impactar en la afluencia a la feria tradicional.

:Que En Huejutla los tianguistas se ponen de acuerdo para presentar lucha al edil Raúl Badillo y a su director de Comercioy Abasto, Juventino Molinos Cerecedo, por considerar que no cumplen con los acuerdos alcanzados para organizar a los vendedores ambulantes. Los presuntos afectados señalan que las autoridades municipales han comenzado un acoso sistemático contra ellos con agresiones y amenazas incluidas; por lo anterior, dicen se organizarán para hacer frente al edil y compañía.

:Que El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que han reprobado el 22.99 por ciento de los agentes de oficinas estatales y municipales que han sido evaluados en Hidalgo; esto significa que de los 8 mil 953 policías que presentaron el examen, 2 mil 58 no lo acreditaron como es debido, por lo anterior estos elementos policiacos de la entidad deberían estar fuera de las corporaciones de seguridad municipales y estatales.

* * *

Las perlas

"Históricamente los establecimientos comerciales para personas mayores de edad, conocidos como giros negros, han estado ligados con actos delictivos, como el robo, extorsión, narcotráfico, lavado de dinero, violencia, prostitución y trata de personas”

Canek Vázquez Góngora

Diputado sobre prohibir giros negros

"Creo que se retomará el diálogo con todas las instancias y considero que debe existir la posibilidad de que Morena reconsidere su planteamiento original, es deseable que esté presente en la mesa porque es el espacio justamente en donde se deben dar las opiniones”

María Luisa Pérez Perusquía

Presidenta del Congreso

"Debo ser autocrítico y reconocer que el sistema penitenciario que yo recibí cuando rendí protesta como gobernador quizá sea de los peores del país. Los problemas de siempre, los problemas de hacinamiento, los problemas de autogobierno”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo sobre cárceles