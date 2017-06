El pájaro carpintero

:Que comentan que Carlos Henkel Escorza, presidente de la CMIC en Hidalgo, demandará en los próximos días al ayuntamiento de Mineral de la Reforma por el pago atrasado de servicios, si bien las deudas son del periodo de Filiberto Hernández, la administración actual deberá pagarlas, cosa que no han hecho, por lo que la CMIC actuará para proteger a sus agremiados que hicieron tratos con Fili, así que menudo lío se avecina en La Reforma.

:Que tal como prometió Abraham Mendoza Zenteno, líder de Morena en Hidalgo, no asistió a las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno para sacar adelante una reforma electoral antes del 15 de septiembre; el líder morenista en el estado señala que ellos llevarán sus propias mesas a la sociedad hidalguense, eso sí, con todo y un discreto discurso a favor de Andrés Manuel López Obrador de cara a 2018.

:Que quien salió más vivo que bonito el día de ayer fue uno de los elementos de la Policía Industrial Bancaría adscrito a la estación Centro Histórico del Tuzobús, y es que como no funcionaba la máquina para los pagos, el oficial tomó el puesto y comenzó a hacer los cobros, eso sí, dicen que se la creyó tanto que no devolvía los cambios, por lo que muchos se preguntaban si esa también es la función del oficial y si entregó el dinero a los concesionarios. Curiosa la función que desempeñó este personaje, que al menos permitió el flujo de pasajeros al democrático sistema de transporte masivo.

:Que en Tepeji del Río se encontró una toma clandestina que a la fecha no ha sido clausurada como debe ser por personal de Petróleos Mexicanos; dicen que ya se les reportó la fuga, pero el personal de la paraestatal no se ha presentado a preguntar por lo menos dónde está, si bien la fuga no es grave si representa un peligro para los que viven cerca, por cierto en esta ocasión no fue de hidrocarburos, pues se trata de gas natural el que se robaban.





* * *

Las perlas

"En el caso del presidente de Morena yo lamento mucho su actitud, la respeto, pero lo lamento, creo que eso no abona, es el único presidente de partido que no asiste; yo creo que hace señalamientos indebidos, señalamientos que no corresponden con la realidad”.

Simón Vargas Aguilar

Secretario de Gobierno de Hidalgo

Sabemos que de los recortes que hubo en todo el país todo se recortó, pero la seguridad pública, educación y salud no se recortó y buscamos que nos den. Queremos que nos apoyen con cerca de 50 millones de pesos, ya que con eso nos pondríamos a trabajar”.

Pascual Charrez Pedraza

Presidente municipal de Ixmiquilpan

"No quisiera dar algún señalamiento si no tengo las pruebas, pero esta primera denuncia que se hizo aclarará muchas cosas y buscará señalamientos a otras personas, pero yo creo que los que deben responder en esta demanda del ISR son las tres personas señaladas”.

Raúl Camacho Baños

Presidente municipal De la Reforma