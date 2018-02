El pájaro carpintero

:Que habitantes de la colonia 11 de Julio, localizada en el municipio de Mineral de la Reforma, pidieron la intervención de las autoridades pues acusan que un departamento de la zona es utilizado como una casa de citas. Los colonos indicaron que en la calle Andador Mina de Bronceedificio 01 todos los días y a toda hora salen hombres del lugar, lo que les causa preocupación, pues consideran que sus familias están en riesgo por el flujo de visitantes ajenos a la colonia.

:Que luego de seis horas de diálogo en la presidencia municipal de Ixmiquilpan, el Movimiento Social Patriótico obtuvo 5 millones de pesos en concepto de obra pública para comunidades. Ayer, 300pobladores estuvieron en una mesa de diálogo con el alcalde Pascual Charrez Pedraza, a quien demandaron el cumplimiento de obras de 2017. Tras días de exigencia, al edil no lo quedó de otra más que autorizar esos 5 millones de pesos para las 17 comunidades.

:Que ya se supo que quienes han buscado a los “amorosos” son sus antiguos aliados de Nueva Alianza para encabezar la diputación local en el Distrito Electoral VII en Mixquiahuala. Al parecer también los del PES andan en la misma intención ya que ven duras las posibilidades de triunfo en la zona. Veremos hacia donde llevan los líderes amorosos su capital político toda vez que se han mencionado a aspirantes como Jorge Candelaria.

:QueDaniel Andrade Zurutuza, dirigente del Partido Encuentro Social (PES), presentó un exhorto a la SEP de Hidalgopara modificar su calendario y agregar un día más de asueto en las celebraciones del Xantolo. La propuesta es agregar el 1 de noviembre como día de descanso obligatorio en el calendario escolar para preservar las tradiciones. Además, dijo que la medida ayudará al desarrollo económico y cultural de los municipios y comunidades que organizan la fiesta.

* * *

Las perlas

"Le van a dar en breve constancia a Héctor Chávez, pero quienes no estén conformes con esta designación tienen derecho de impugnar, pero pedimos que sean vías legales ya sea al interior del partido o ante el Tribunal Electoral las instancias donde hacerlo y no una guerra mediática”

Manuel Hernández Badillo

Ex dirigente perredista

"En términos generales, hacemos un esfuerzo muy importante por atraer nuevas inversiones y consolidamos las condiciones para que en el estado de Hidalgo haya crecimiento, pero estas iniciativas permitirán hacerlo aún más rápido de lo que vimos en los últimos 15 meses de la administración”

José Luis Romo Cruz

Secretario de Desarollo Económico

"Los próximos cuando menos tres días continuarán las mañanas con amaneceres frescos-fríos y durante el día ambiente templado; mejorarán las condiciones, habrá un ambiente menos frío, un ambiente templado”

Enrique Hernández Padilla

Director general de la Subsecretaría de Protección Civil del estado