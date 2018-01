El pájaro carpintero

:Que en la red social Facebook y en la dirección electrónica http://capitalhidalgo.x10.mx apareció una nota en la que supuestamente se investiga a la diputada federal panista y Ex delegada del IMSS en Hidalgo, Marisol Vargas Bárcenas, por desviar 55 millones de pesos durante su gestión como funcionaria federal, lo cierto es que ambas publicaciones se señalan como falsas y se alerta de sitios informativos clonados con objetivos nada claros, que se deberán de indagar por las autoridades; al respecto, la diputada no ha emitido comentarios.

:Que en Tepeapulco le cuentan los días al alcalde Alfonso Delgadillo para que resuelva el caso de la administradora Magdalena Fuentes quien es señalada de irregularidades en la alcaldía por lo que regidores de oposición han solicitado se investiguen dichos señalamientos y se separe del cargo a la funcionaria, sin embargo, cuentan que eso no sucederá y por el contrario la arroparán en el gabinete hasta el final de la gestión de Delgadillo López.

:Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Hidalgo lanzó una alerta para evitar fraudes con las plazas de docentes, en el SNTE aseguran que ya son varios los casos en los que se señala a presuntos integrantes de los colegiados de ofrecer espacios a docentes de diversas partes del estado a cambio de fuertes sumas de dinero, ante ello, el líder sindical, Luis Enrique Morales, advirtió que no hay tales ventas y solo se trata de fraudes que deben ser denunciados ante autoridades judiciales.

:Que la precandidata al Senado por el PRI en Hidalgo, Nuvia Mayorga Delgado, fue muy bien despedida de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde quedó Roberto Serrano Altamirano como encargado de la oficina federal que dirigió la hidalguense por 5 años; por cierto, Mayorga celebra hoy su cumpleaños en Pachuca, donde ya planea sus principales acciones de precampaña.

Las perlas

" No había una elección tan importante desde la de Francisco I. Madero, por lo que representó en la historia del país. En Coparmex no tenemos filias ni fobias; no estamos alineados con ningún candidato o coalición”

Gustavo de Hoyos Walther

Presidente nacional de Coparmex, sobre las próximas elecciones

"La celebración de los debates asegura el más amplio ejercicio de la libertad de expresión y para que esto se dé es importante garantizar condiciones de equidad en el formato y trato igualitario de quienes participan en los debates”

Alfredo Alcalá Montaño

Consejero local del INE en la entidad, sobre debates de candidatos

"Están en riesgo esos Capacitadores Asistentes Electorales lo que afectaría la elección local, aunque sin crear focos rojos, porque su labor principal sería llevar la documentación electoral y los paquetes de la elección local”

José Luis Ashane Bulos

Consejero presidente del INE, sobre falta de recurso en el presupuesto del IEEH